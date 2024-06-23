冷眼集／未對症下藥 閣揆道歉何用

上任一個月的行政院長卓榮泰為台鐵二二九列次新自強號列車事故鞠躬道歉，然而，相距一百公尺的不遠處，三年前才發生太魯閣號撞車出軌案，四十九條人命血淚未乾，但中央仍沒有就各種災害類型分析檢討、未加強部會橫向聯繫，卓榮泰的道歉來得諷刺又廉價。台鐵公司從事發迄今還沒有真的搞清楚致災原因，恐怕也難對症下藥。

○四○三地震造成蘇花公路沿線多處崩坍，山區邊坡脆弱鬆動，加上連日下雨，土石水分飽和，四月十日晚間就發生四四五列次普悠瑪列車在和平站南方兩百公尺處，擦撞掉落鐵軌的落石，因事故點未列在台鐵認定的落石高風險路段，也未裝告警系統，兩個月過去了，卓榮泰口口聲聲說震後告警系統已加強，到底在哪裡？

台鐵解釋，是因過去沒發生過土石流災害衝擊列車，但地震後的北迴線已有多次落石、土石流紀錄，顯示台鐵與水保署、氣象署等單位的橫向聯繫失靈，尤其新自強號發生事故的前一天，秀林鄉景美村就發生土石流淹向產業道路，部會之間的「告警系統」又在哪裡？

對於事故原因，台鐵公司說，大清水溪由於土石流導致流速變慢，宣洩不及淹過軌面，但土木技師直指，這次土石流並非從正面淹過去，是從隧道側邊彈上去鐵軌。透過空拍圖就可清楚看到，大清水溪在此處剛好形成轉彎，台鐵跨越大清水溪鐵橋橋台突出於河道，才會致部分土石衝擊橋台後上溢到鐵軌，顯然台鐵到現在也沒有真的搞清楚事發原因，如果沒有對症下藥進行設施改善，也就是土木技師所說的防災工程，只要當地再下場雨，就有可能再發生類似事件。

震後兩個多月，花蓮觀光還在「吊點滴」，好不容易近日稍有起色，台鐵事故恐讓遊客再度卻步，又是一記重擊。這次幸好只有釀成輕傷，而台鐵還能靠多少僥倖跟運氣？