新自強號花蓮出軌 土木技師：溪水帶土石衝上軌道致災

台鐵二二九次新自強號列車前天北上經花蓮秀林鄉時，因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌、九人受傷，行政院長卓榮泰昨視察時表示，已請交通部責令台鐵重新徹底有效檢測所有告警監測系統，不過台灣省土木技師公會理事拱祥生直言，「告警系統」根本無法解決問題，台鐵應建置人工邊坡系統，並重新思考選線問題。

拱祥生表示，○四○三花蓮地震後，該路段邊坡其實已有很多崩塌，這些落石順著地形累積在大清水溪上游河床，再隨著降雨帶到下邊坡，此次事故的西正線靠山側，由於河床側邊沒有清淤完整，此次土石流並非從正面淹過去，是從隧道側邊彈上去鐵軌。

透過空拍圖可見，大清水溪在此處剛好形成轉彎。據熟悉現場環境的人士表示，台鐵跨越大清水溪鐵橋橋台突出於河道，因花蓮大震後土石鬆動，加上當地又下雨，土石水分飽和，致部分土石衝擊橋台後「衝」上鐵軌，若台鐵不進行橋台等設施改善，以及河川管理單位著手河道整理，恐怕還會發生類似事故。

拱祥生指出，不管是落石還是土石流，台鐵都應該要有短中長策略，長期就是在「選線」要重新思考，中期部分，公路局現在有人工邊坡系統（透過多筆人工邊坡資料，對邊坡進行分級及要求地主進行邊坡管養維護），台鐵卻沒有，這非常奇怪，應盡快建置。

至於短期部分，拱祥生認為，現在大家執著於告警系統，其實是錯誤的，交通部昨天提出ＡＩ概念等，也無法解決根本問題，只是創造新名詞，忽略防災工程最重要的部分。

他舉例，此次事故的新自強號通過這個路段最少要七至十秒間，但若系統偵測到落石掉落時，列車已超過最短煞停距離，怎麼告警都沒用。交通部與其創造新名詞、增加告警系統，不如做好河床清淤、防護網，現在看起來該處的風險還是非常大。

台鐵公司表示，事故當下，大清水溪由於土石流導致流速變慢，宣洩不及淹過軌面，儘管有施作防止落石的明隧道，因土石流太大，仍溢流至橋面致災，由於上邊坡屬公路局及農業部管轄範圍，後續會加強與相關單位協調防治，並與河川管理單位協調加強疏浚整治，另有明隧道興建或延長等加強防護。

台鐵公司提到，○四○三地震後，考量地質鬆動容易受雨量影響位移，已下調氣象署雨量警戒值標準，當雨量達警戒值就會派員監視，達行動值即採取列車慢行、停駛。