男首次教召來花蓮5天 今結束搭火車北返就遇土石流出軌

台鐵229次新自強號列車今在花蓮和仁至崇德間遇到土石流，撞擊後出軌。家住台中、在花蓮讀書的女大生說，4月3日也買車票要返家，遇地震取消，今要回家又遇到土石流，苦笑「實在太巧」，還有人來花蓮教召5天剛結束，北返就遇意外。坐在第2節車廂的李姓乘客說，當時被拋飛，車子晃動好厲害，像要出軌一樣，真的很可怕。

吳姓女大生就讀東華大學一年級，從台中到花蓮念書，坐在229列次第2節車廂最前方的位置，她說，因為撞擊力道猛烈，車上的人都往前飛撲，她也整個人都撞到椅子上。

今年4月3日花蓮發生大地震，當天是清明連假前一天，吳姓女大生買好車票要回家，遇到地震列車全部停駛，今天則是學期結束要返家，她無奈說，自己久久才回家一次，「不可能機率高到每次回家都這樣吧！」

同樣坐在第2節車廂的于姓女學生事發時正在吃飯，突然「碰的一聲」，車子晃動的很嚴重，她聽到有人在尖叫，還在想發生什麼事，車廂燈就全暗了下來。

坐在第11節車廂的魏姓乘客說，車子突然急煞，整台車都在震動，聽到很大的聲響，還聞到燒焦味，接著車廂就變暗，非常悶熱，在車廂內困了20分鐘，後來車門打開，大家依序下車，走過一段泥巴路，轉搭接駁車，第一次遇到火車事故，還好沒事「老天有保佑」。

花蓮壽豐的黃先生平時在北部工作，每周回家一次，今搭車北上，人在第5節車廂，事發時列車稍微停頓，他心想外面下著大雨，應該是土石流，直呼「第一次遇到這種狀況，人平安就好。」