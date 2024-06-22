西正線有明隧道未設落石告警 學者：應落實高風險邊坡分級
花蓮餘震頻仍，加上近期午後豪雨不斷，台鐵新自強號昨傍晚行經清水隧道南口時，受土石流衝擊出軌，由於該處有明隧道，未建置落石告警系統。台鐵公司表示，長期將加快明隧道延長工程，短期將加強巡檢路線。學者則建議，台鐵在氣候變遷的調適策略範圍要更大，首要應該落實高風險邊坡的分級，並引進先進監視設備。
事故列車昨天出軌處為清水隧道西正線五十一Ｋ，實際上，四月三日花蓮強震當天，該處正好有落石掉落在西正線明隧道上，再滾到東正線，當時東線的告警系統偵測到落石，提前通知列車停車。但由於告警系統只裝設在東正線，昨天土石流雖觸及西正線，卻未達東正線，告警系統未被觸發。
台鐵公司表示，西正線由於有明隧道保護，落石掉落不會直接砸中列車，因此無裝設告警系統。
此次事件發生當下，雨量未達氣象署警戒值，研判是雨勢過於集中，導致土石坍落，短期來看，將加強巡檢路線、跨單位請公路局協助邊坡加固。此外，與氣象署合作開發客製化劇烈天氣監測系統，全線已有九十六處即時雨量監控警示處所，預計本月底前再增加兩處，將一併檢視系統的監測標準。
台鐵公司表示，長期來看，東正線已規畫興建及延長明隧道，像是東線五十一Ｋ附近規畫延長約五十公尺，目前已在進行刷坡。
成大交通管理科學系教授鄭永祥表示，這次的土石流事件可以說是很大的警訊，代表台鐵在氣候變遷的調適策略，範圍要更大。首要應該落實高風險邊坡的分級，除了巡檢外，中長期應編預算仿效台灣高鐵引進先進的監視設備。
鄭永祥也說，東部地區歷經地震、豪雨，道路風險又更高，台鐵應盡快找相關單位來全面檢視邊坡。
鄭永祥說，另也可依據邊坡風險，訂定列車減速規範，針對特定路段有不同應變機制。
台鐵公司指出，將委由專業顧問公司辦理邊坡科技巡檢作業，輔以科技方式，快篩診斷台鐵邊坡的崩塌潛勢，以達預警能更早、處置應變能更好目標。
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