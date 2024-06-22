撞擊瞬間「車廂跳動 感覺被拋飛」 乘客泥濘逃生

台鐵二二九次新自強號列車昨下午近五時遇土石流衝擊，三節車廂出軌，卡在花蓮和仁隧道，造成九人受傷，乘客回憶，當時衝擊力道之大，車廂上下跳動，瞬間感覺被拋飛，列車急剎後，車廂內多處停電，現場還有濃濃燒焦味，不少傷者最後被背出隧道。

全車五二五名旅客當下慢慢走出泥濘隧道，由四○三三次區間車接駁，約傍晚七時許抵達新城車站，車廂打開後，骨折的陳姓司機員首先被抬出來，神情痛苦，無法大聲回答問題，被救護人員抬上擔架送醫，另一名丁姓婦人也被抬上輪椅，疑似腰部受傷。

列車第一車、第二車、第九車受土石流衝擊後出軌後，卡在隧道內。乘客賴郁文表示，落石撞到後，車子剎車，往山洞裡移動，自己坐在第三節車廂，第一、第二節應該會比較嚴重，大家往車廂後方移動，準備由區間快來接駁，疏散時看到台鐵車子破碎鐵塊，應該是第一節車廂受損。

當時坐在第二節車廂的乘客表示，撞擊瞬間感受到強烈震動後被往上拋，隨後就聽到列車一路撞擊聲音，疑似壓到石頭，當時車速很快，撞上後，自己兩側肋骨也受傷。

「真的還好命大」，乘客李先生也說，當時在車廂內感覺到有東西撞到車，車廂上下跳動，燈光馬上暗下來，可以感受到司機煞停，車子停下後，車廂全部變黑，燒焦味愈來愈濃，有乘客表示，「車廂都是擦撞石頭『臭火搭』的味道」。冷氣也停止運轉，有些車廂有電，不過前面車廂都沒電。

也有女乘客說，是來花蓮慈濟醫院看病，坐在第七節車廂，當時真的太恐怖了，車廂內多處停電，只能用力扶住把手，有人當場哭出來，由於她身體不便，最後也是被人背出隧道。

車內吳姓大學生說，有些人撞上椅子，有二、三名乘客的手無法正常移動，因為列車停電且車廂傾斜，乘客協力拿工具撬開車門才脫困。

「撞擊比車禍現場還恐怖。」第五節車廂乘客陳先生指出，因為下大雨，地上都是泥巴，許多人全身沾滿泥巴，走出隧道好像在逃難，還好有醫生在現場幫忙傷者，順利疏散。