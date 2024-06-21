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新自強號撞落石急剎「一路撞隧道壁」 乘客合作拿工具撬開車門才脫困

中央社／ 花蓮縣21日電
台鐵229次新自強號，今天經過花蓮秀林鄉崇德及和仁間路段時，疑似撞擊到落石，列車目前卡在清水隧道內。記者王燕華／翻攝
台鐵229次新自強號，今天經過花蓮秀林鄉崇德及和仁間路段時，疑似撞擊到落石，列車目前卡在清水隧道內。記者王燕華／翻攝

台鐵新自強號今天下午近5時行經花蓮和仁段疑撞上落石，列車停在清水隧道內，含司機員共7人送醫，乘客驚魂未定表示，列車急剎後，一路撞隧道壁前進直到停下。

新自強號列車發生事故後，台鐵引導乘客下車，安排接駁車將525名乘客接駁回新城站，花蓮縣長徐榛蔚晚間7時抵達新城火車站，關心患者狀況。

坐在第2節車廂的李姓民眾接受媒體訪問指出，事發突然，感受到強烈震動後被往上拋，隨後就聽到列車一路撞隧道壁的聲音，「時速可能破百」，導致前胸受到撞擊。

魏姓民眾則說，他坐在第11節車廂，都可以明顯感受到整輛車震動，還聞到燒焦味，列車停下後斷電，一度受困20分鐘，人生第一次遇到這樣緊張的狀況，「還好老天保佑。」

吳姓大學生告訴中央社記者，撞擊瞬間看到大家都飛起來往前撲，有些人撞上椅子，有2、3名乘客的手好像無法正常移動，看起來很痛，因為列車停電且車廂傾斜，乘客協力拿工具協助撬開車門才脫困。

花蓮縣消防局長吳兆遠接受媒體聯訪指出，共有1名司機員及6名乘客受傷；司機員因為車輛撞擊後，落石彈入駕駛室造成手骨折，沒有生命危險。

陳姓司機員及4乘客送到慈濟醫院、2名乘客送到門諾醫院，乘客因列車撞擊後撞傷，多為輕傷。

台鐵後續安排北上列車，分別開往宜蘭及台北站。

台鐵229次新自強號，今天經過花蓮秀林鄉崇德及和仁間路段時，疑似撞擊到落石，造成超過10人輕傷，司機陳俊良手部出血性骨折，台鐵隨即将旅客接駁至新城車站。記者余承翰／攝影
台鐵229次新自強號，今天經過花蓮秀林鄉崇德及和仁間路段時，疑似撞擊到落石，造成超過10人輕傷，司機陳俊良手部出血性骨折，台鐵隨即将旅客接駁至新城車站。記者余承翰／攝影

台鐵229次新自強號，今天經過花蓮秀林鄉崇德及和仁間路段時，疑似撞擊到落石，造成超過10人輕傷，台鐵隨即將旅客接駁至新城車站。記者余承翰／攝影
台鐵229次新自強號，今天經過花蓮秀林鄉崇德及和仁間路段時，疑似撞擊到落石，造成超過10人輕傷，台鐵隨即將旅客接駁至新城車站。記者余承翰／攝影

台鐵229次新自強號，今天經過花蓮秀林鄉崇德及和仁間路段時，疑似撞擊到落石，列車目前卡在清水隧道內，乘客下車步行。記者王燕華／翻攝
台鐵229次新自強號，今天經過花蓮秀林鄉崇德及和仁間路段時，疑似撞擊到落石，列車目前卡在清水隧道內，乘客下車步行。記者王燕華／翻攝

花蓮 車廂

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