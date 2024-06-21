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自強號撞擊落石 卓榮泰指示啟動急難照護

中央社／ 台北21日電
台鐵229次新自強號，今天經過花蓮秀林鄉崇德及和仁間路段時撞擊到落石，乘客下車步行。記者王燕華／翻攝
台鐵229次新自強號，今天經過花蓮秀林鄉崇德及和仁間路段時撞擊到落石，乘客下車步行。記者王燕華／翻攝

台鐵自強號列車下午行經花蓮和仁段時疑撞上落石，行政院晚間說，行政院長卓榮泰第一時間指示交通部處理旅客接駁、盡快搶通，同時也要求啟動急難照護醫療團隊，協助救災。

台鐵229班次EMU3000型新自強號，今天下午近5時行經花蓮和仁段疑撞上落石，列車停在清水隧道內，列車長回報，第1節車門歪斜，第2節車廂出軌，司機員手骨折、6名旅客輕傷，車上約500名乘客下車接駁回花蓮站。

行政院發言人陳世凱晚間透過新聞稿表示，卓榮泰第一時間已請交通部長李孟諺至台鐵行控中心瞭解狀況，並請衛福部長邱泰源立即啟動急難照護醫療團隊，派遣花蓮醫院團隊至事故現場協助救災。

陳世凱說，適逢週末，卓榮泰除請李孟諺即時處理旅客接駁事宜，即刻調配單線雙向通車，也要求李孟諺前往花蓮現場前進指揮所，盡力在最快的時間內搶通並恢復通車。

卓榮泰也在臉書說，已指示交通部及相關單位協助傷患治療，期盼受傷的駕駛和民眾早日康復，同時請現場搶修鐵道的工程人員務必確保安全，台鐵將會在確保安全的情況下，儘早恢復正常營運。

卓榮泰 台鐵 花蓮

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