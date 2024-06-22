博愛座爭議 衛福部擬單獨修法

近期台北捷運發生多起博愛座衝突，是否廢除博愛座爭議再起，衛福部支持保留博愛座，衛福部長邱泰源昨天表示，對於「身心障礙者權益保護法」中博愛座相關法條，研擬「單獨處理」，與其他爭議事項脫鉤，盡快修法。但身障團體表示，博愛座僅是身心障礙者權益保障法一小部分，衛福部若要展現魄力，應盡快完成身權法十年大修。

衛福部去年提出身權法修正條文，考量有實際需要的人也需要博愛座，行政院版草案把「老弱婦孺」這幾個字刪除，讓真正有需要的人可以坐博愛座，當時此條文獲朝野支持，最終提案通過。但因身權法其他條文仍有爭議，朝野五度審議未有結果，時任民進黨召委邱泰源後續未排案，身權法修正也因未通過初審，必須重來。

身權法修法被視為邱泰源的「未竟之功」，他昨表示，條文有很多需要修改、部分內容有爭議，需要行政部門、各黨團、社會民意取得共識才能進行，也許現在更適合優先處理博愛座議題。

中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平說，行政院提出身權法修正草案，是十年來首次大修，修法版本不論在去年六月、今年初均已獲跨黨派共識，「不知目前身權法修法問題在哪，不該再延宕」，希望邱泰源展現魄力，「若要等所有人都沒有意見，恐永遠都修不了」。

現行身權法第五十三條規定，無對號座的公共運輸工具，應設置供身心障及老弱婦孺優先的博愛座，總座位數至少占百分之十五，可視需要標示或播放提醒禮讓警語，邱泰源說，博愛座一定會保留，但縣市不能不同調，中央將負責統合。