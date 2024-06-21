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博愛座「放著爛也不改」 媒體人：社會對立、鬧出人命才做？

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
博愛座存廢爭議再起。圖為台北捷運車廂。記者林伯東／攝影
博愛座存廢爭議再起。圖為台北捷運車廂。記者林伯東／攝影

博愛座存廢爭議再起，媒體人羅友志在臉書「羅友志 友話直說」表示，很多習慣放在那邊爛，也不改，到底？「博愛座，改成優先，喊了1萬年了吧？不改，就是不改」。就是要看著大家打成一團、社會對立，最好鬧出人命，才要硬著頭皮做嗎？

日前北捷發生2起博愛座讓不讓座的衝突事件，再度出現希望廢除博愛座聲浪，還有網友諷刺乾脆更名「搏鬥座」。

羅友志舉例，手扶梯不要再靠右邊走，眾多自媒體喊話，公部門還是不改。就是要上下班時間一半走道沒人，後面卻大排長龍、怨聲載道，考驗大家的耐受力？「一堆大家都知道，怎麼樣比較好，從中央到地方，整個行政公務機關，不改，就是不改」。

他向北捷喊話，北捷是交通軌道的龍頭、指標性單位，只要一有動作，社會就穩定了，為什麼有這影響力，卻不願做一些有意義的改變？「改變，太可怕了，又要專案、又要開會、又要執行、又要管考、又要承受長官壓力，對吧？」放著，沒事，讓下一個再處理。這樣的心態，跟當年的「差不多先生」文化，完全異曲同工，正在侵蝕台灣的基層生活。「起而行啦！做吧！」

前台北市長參選人、蜂蜜檸檬哥吳蕚洋留言表示，「改名字為勇氣座，不怕被罵或打的人就去坐吧」。其他網友說，「做這些改善會有選票嗎」、「其實手扶梯的問題已經改很久了，但大家已經習慣靠右站」、「我從來不會坐，我也是老人，因為我看起來很年輕，我怕被罵。我視力也不好，我都站著。看起來年輕就是吃虧」、「重點是人的問題，改名字會有用嗎」、「連一個博愛座都改不了，我還能期待這個政府什麼」、「北捷的博愛座座位上有明顯圖示，尊重北捷的規定」。

北捷19日表示，已彙整近期案例發函衛福部，盼能檢視目前法規形成現象與爭議，盼修法符合社會期待。衛福部長邱泰源昨天表示，正研議身障權法修法，但為求社會和諧，「博愛座一定會保留」，但是否沿用博愛座名稱，或改稱優先席，可進一步討論。

博愛座存廢爭議再起。圖為台北捷運車廂。記者林伯東／攝影
博愛座存廢爭議再起。圖為台北捷運車廂。記者林伯東／攝影

北捷 博愛座 羅友志 衛福部 讓座

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