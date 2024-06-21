博愛座非敬老座！法國規範有優先順序 年長者排最後還限制年紀

大眾運輸上的博愛座屢屢發生讓位的爭議，近來又傳出好幾起糾紛，再度引爆是否廢除博愛座的議題。有一名網友分享法國博愛座的規範，明確地列出使用者的優先順序，而其中年長者僅排在第9順位，引起不少討論。

原PO在PTT分享一篇法國搭乘大眾運輸的規範，當中博愛座有所謂的使用優先順序，共分為9個等級，第一優先使用的是戰爭傷殘和軍人傷殘，接下來依序為盲人平民、因工作而殘疾、站立困難的民間殘障人士、孕婦、帶著4歲以下兒童者、未明示站立困難的傷殘人士、持有站立困難證明卡的人士、75歲及以上的人。

在台灣最常發生博愛座糾紛的就是有沒有禮讓年長者，但原PO分享的這則法國博愛座使用規範可看到，年長者使用的順序卻是排在最後一位，這也讓原PO忍不住大酸，「台灣怎麼不學一下，交通部和衛福部不是很常出國考察嗎？」

貼文引起不少討論，「人家是75歲，台灣是60歲就吵著要別人讓」、「果然是文化大國」、「推一個，台灣至少先來個75歲」、「台灣即使訂規則也沒用，最喜歡說一句給人方便，老人在那邊哭你不想讓也得讓」、「在巴黎你要主動讓老先生老奶奶坐，他們反而會叫你乖乖坐好」、「他們的阿公阿嬤身強體壯的，而且不喜歡被當老人，要讓位還會被拒絕」。

但也有人提出質疑，「單純身體不適的有在上面嗎？」、「這裡面可沒有上班很累的上班族跟肚子痛的年輕人」、「可是裡面沒有身體不舒服的人，身體不舒服沒資格坐，用法國模式更慘」、「學了也輪不到年輕人啊」。