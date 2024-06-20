女乘客嗆阿伯「要讓自動會讓」

捷運博愛座爭議頻傳，公車也屢有讓座衝突，基隆發生一名長者要求女學生讓座給另一名年長婦人，有乘客回他「不要趕年輕人」，雙方爆爭吵，女學生事後回應，當時客滿沒有空間起身讓座，而且她坐的也不是博愛座。

有網友在社群平台Threads貼出影片，基隆市公車五○五路線從東和大樓往二信循環站途中，一名白髮長者出聲，要一名女學生讓座給一名年長婦人，但另名婦人說「不要趕年輕人，現在教育不一樣，不用你講，要讓他們就會自動讓。」

基隆市公車處總站長鄭文彭說，公車前後都有博愛座，調監視畫面發現當時這幾名乘客在後面爭吵，駕駛專心開車沒聽到，也沒人反映，當下才沒有廣播。

女學生也在Threads回應，當時公車擁擠，她和同學發現有空位坐上去，有看到多名阿公、阿嬤上車，當時沒空間起身讓坐，才會說「我們沒辦法讓座，因為這裡太擠了」，重點是她坐的也不是博愛座。

首都客運總經理李建文表示，博愛座不是僅限年長者使用，只要有不方便、不舒服等民眾都能使用，提醒民眾要互相尊重、有同理心。