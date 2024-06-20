學者提醒：勿漏隱性需求者 將讓座變良性循環

衛福部將重提修法，擴大博愛座的適用對象，消基會董事暨交通委員會召集人李克聰表示，修法前應先進行正面效益及負面影響調查，再依分析結果決策。成功大學交通管理科系主任鄭永祥則提醒，修法要思考到外表看不出來的隱性需求者。

李克聰建議主政單位應按照實際博愛座的爭議蒐集資料，調查內容包含沒有博愛座的情況下，是否會讓座等，再依照分析結果來決策。若主動讓座的人數很多，就可以取消博愛座；倘若讓座的人不多，又要保障有需求的人，就必須設置博愛座。

李克聰說，面對博愛座產生的負面影響，須加強宣導、配套措施及明確標示，屆時能透過標示請別人讓座。衛福部和交通部也要讓大眾清楚決策過程，藉這幾次爭議，把危機變成轉機，畢竟不論性別、年齡，每個人都有需要博愛座時候，盼將「讓座禮儀」變良性循環。

鄭永祥表示，不確定中央是否參酌國際的作法，但以台灣的民情，民眾仍習慣禮讓給「有需求者」，所以整體修法方向更具包容性，若要降低衝突，除了修法還要多宣導，畢竟有少數長者認為博愛座就是要給老人家使用，沒有思考到外表看不出來的隱性需求者。