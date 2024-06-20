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不限老弱婦孺…擴大博愛座適用對象 擬重提修法

聯合報／ 記者賴昀岫鄒尚謙林麗玉／台北報導
公共運輸工具「博愛座」爭議不斷，外界憂心博愛座造成世代對立，衛福部打算再提修正「身心障礙者權益保障法」條文，擬擴大優先乘坐對象。記者侯永全／攝影
公共運輸工具「博愛座」爭議不斷，外界憂心博愛座造成世代對立，衛福部打算再提修正「身心障礙者權益保障法」條文，擬擴大優先乘坐對象。記者侯永全／攝影

公共運輸博愛座引發多起暴力事件，甚至引發世代對立，衛福部去年九月提出「身心障礙者權益保障法」修正案，擴大博愛座適用對象至「有其他實際需要者」，不只老弱婦孺，後因立委改選退回行政院。社家署長簡慧娟表示，正蒐集各界意見，盡快重提修法。台北市長蔣萬安昨表示，博愛座的善意、文化要發自內心，不要變成道德綁架，不希望少數個案影響多數人的善意。

現行身權法規定無對號座的公共運輸工具，應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐的博愛座，總座位數至少占百分之十五，可視需要標示或播放提醒禮讓座位的警語。

近期有作家李昂怒批年輕人不讓座引發論戰；台北捷運有女子被強逼讓出博愛座後，情緒崩潰，自撞捷運鐵柱、血流滿面；日前又有年長者要求年輕男乘客讓座遭拒後，與同車旅客發生口角，憤而攻擊男乘客。因為紛爭不斷，「廢除博愛座」聲浪四起。

社家署長簡慧娟表示，博愛座存廢爭議已久，早自二○一六年起就蒐集各界意見，並邀交通部、縣市政府與民間團體研議，決定在身權法修正優先乘坐博愛座的對象，從老弱婦孺再擴大到「有其他實際需要者」。由於適逢新舊任立委交接，基於立法院屆期不續審原則，未通過的法案必須重新來過。

簡慧娟指出，這次身權法修法除博愛座議題，還包括其他條文，尚無立法時程，但會加速。

台北捷運公司表示，樂見中央重視及修法，已彙整近期案例發函中央檢視法規造成的現象與爭議，盼修法符合社會期待，不希望博愛座淪為年紀或道德綁架的工具，失去原來的美意。

北捷指出，博愛座的立意及使用原則，年齡並非唯一標準，身心障礙者、孕婦、行動不便、抱小孩、身體不適、年長者或有其他實際需求者等，均可優先使用。二○○七年起，台北捷運陸續推出博愛識別貼紙、好孕胸章，凡孕婦、身心障礙、年長者或身體不適等旅客，可在車站詢問處免費索取。

簡慧娟說，博愛座議題的目的事業主管機關為交通部，須徵詢交通部的意見。交通部表示，尊重衛福部的考量，也會配合討論。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，博愛座是社會對有特定需求者的支持空間，不宜取消，且博愛座的核心概念是「優先乘坐」，是否指定「博愛車廂」還有待討論。

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