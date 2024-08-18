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羽球／獲「麟洋路」致敬 李洋：前輩打下基礎才造就我們

中央社／ 台北18日電
台灣羽球男雙好手李洋（圖）蟬聯奧運羽球男雙金牌寫下歷史，他18日在台北出席品牌代言活動，展示兩屆金牌。中央社
台灣羽球男雙好手李洋（圖）蟬聯奧運羽球男雙金牌寫下歷史，他18日在台北出席品牌代言活動，展示兩屆金牌。中央社

巴黎奧運羽球男雙金牌「麟洋配」李洋、王齊麟都是台北市中山國中校友，因此北市府特地擬將復興北路361巷增別名「麟洋路」；李洋今天回應，「我們沒有這麼偉大，前人的努力也很重要」。

李洋是在今天出席台灣機能運動服飾品牌活動時，做出上述表示。

他在接受中央社記者訪問時提到，知道這個訊息的時候人在國外，感覺真的有點震驚，雖然感到很榮幸，但他也在今天表示，「我們只是在對的時間、對的地點拿到好的成績，但不能代表我們就是台灣羽球的全部。」

李洋強調，台灣羽球能發展到現在，絕對不是「麟洋」拿了2面奧運金牌的關係；相反的，「反而是因為前面不斷有更重要的球員、前輩，替台灣羽球打下良好基礎，才能造就現在的我們。」

李洋說道，如果沒有戴資穎站上世界球后，讓全世界都看到台灣羽球；如果不是周天成如此自律打出一場又一場好球；如果不是有背後龐大團隊及後勤，都可能不會有現在的「麟洋配」。

「這是所有人的努力，前人種樹後人乘涼，所以前人的所有努力都是很重要的，用麟洋當作道路的別名我們當然很感謝，但這個盛名好像也有點太大了。」

談到自己8天在日本自由行的感想，李洋笑說：「這是我第一次出國不用比賽，所以每個晚上都沒壓力睡得很好，整個旅程也被很多台灣人認出來，大概合照了一百多張吧。」

李洋表示，很多球迷或粉絲都很熱情，「像我在某一家餐廳吃飯，就有球迷要搶我帳單去埋單，讓我有點驚訝，不過後來我還是拿回來自己結帳。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

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