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林郁婷高EQ回應川普歧視：我們包容不同聲音

中央社／ 台北18日電
2024巴黎奧運拳擊金牌選手林郁婷（圖）18日在台北出席品牌代言活動，開心展示金牌，也比出臉頰愛心動作留影。中央社
2024巴黎奧運拳擊金牌選手林郁婷（圖）18日在台北出席品牌代言活動，開心展示金牌，也比出臉頰愛心動作留影。中央社

美國前總統、共和黨總統候選人川普，今天在造勢活動上，暗指今年巴黎奧運有2名「變性人」選手參賽；對此，林郁婷今天高EQ回應，「這是個友善的社會，我們包容不同聲音」。

美聯社報導，川普在賓夕法尼亞州的一場造勢活動發表上述言論。儘管他並未直接點名2名女拳手，但他宣稱，「巴黎奧運中，有2名變性人」；川普宣稱，「他們原本是男人，變性為女性後參加拳擊賽」。

林郁婷今天在出席台灣機能運動服飾品牌活動時被問到這個問題，再度展現出她高EQ的回應能力，她表示：「這是一個友善的社會，就能包容不同的聲音，我們每個人都可以有不同的樣子，當然也可以有不同的聲音。」

她強調，自己沒看到那些報導，所以無須針對單一言論做任何回應。

談到自己奧運金牌的2000萬國光獎金，林郁婷強調，「我應該會採取月領方式（每個月12.5萬），至於拿到的獎金，一定會有部分拿去回饋母校、關懷社會公益，畢竟台灣還有很多像我當初一樣，是需要幫助的人。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

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