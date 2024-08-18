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奧運金牌加持熱度爆表 林郁婷：到現在不敢自己出門

中央社／ 台北18日電
台灣「拳擊女王」林郁婷（圖）在2024巴黎奧運奪金，18日下午於台北出席品牌代言活動，展示金牌。中央社
台灣「拳擊女王」林郁婷（圖）在2024巴黎奧運奪金，18日下午於台北出席品牌代言活動，展示金牌。中央社

拿下巴黎奧運女子拳擊金牌的「台灣女兒」林郁婷，今天與李洋一同出席首場商業活動時再度吸引大批粉絲包圍；林郁婷表示，自己真的被嚇到了，「到現在我都還不敢自己出門」。

林郁婷今天上午先返鄉參加鶯歌遊行，沿途鞭炮聲、加油聲不斷，下午出席台灣機能運動服飾品牌活動時笑說：「面對這樣的聲量和熱度，我真的完全被嚇到，我從回台灣到現在，都還沒有一個人出門過。」

她也透露，自己的IG追蹤人數，從奧運前到現在大概增加了30~40倍，每天都快被訊息淹沒了。

林郁婷在接受中央社記者訪問時表示，從早上遊行到下午活動，完全沒想過一個奧運金牌效益會這麼大，「不過這也督促我，要讓自己變成更好的人，希望能藉由自己的力量，把這股熱度繼續延燒下去，讓更多人認識台灣的運動、台灣的拳擊。」

林郁婷也提到，這股熱潮總有退燒一天，「大家也會慢慢淡忘我，所以我也要準備回歸選手身分、投入訓練和比賽，繼續往下一個階段的目標邁進。」

教練曾自強透露，目前預計8月27日會帶自己的另一個男子選手李承威到韓國參賽，到時候也會帶上林郁婷去當陪練。

今天活動當中，林郁婷與李洋也進行「跨界交流戰」，林郁婷戴上特製的大拳擊手套，和李洋打了一個羽球賽，她笑說：「回台灣之後還是第一次戴上拳套，感覺很新鮮。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

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