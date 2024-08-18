奧運金牌跨界對決 李洋、林郁婷各顯身手

巴黎奧運女子拳擊金牌林郁婷、羽球男雙金牌李洋18日以一身黑色勁裝短袖、短褲出席代言活動。林郁婷現場與觀眾熱情打招呼、擊掌，讓粉絲尖叫不斷，也與教練曾自強有親切互動。李洋則相對靦腆，不過兩人也在現場用羽球拍與金色拳擊套互相PK，現場氣氛相當輕鬆有趣。

活動首先由林郁婷與教練曾自強登場，兩人一出場就很熱情的跟觀眾打招呼，拍照的時候也不時比出小愛心與臉頰愛心對觀眾放電。林郁婷也感謝曾自強從小幫她培養壓力與耐心，使她能渡過奧運比賽，而且她也透露，除了8強以外的對手過去都沒碰過，能做的就是賽前深呼吸，並告訴自己「林郁婷是最強的！」

隨後李洋也爽颯登場，他與林郁婷都把各自的金牌帶到會場進行拍照，也引發不少的尖叫聲。被問到之前搭檔王齊麟曾透露，李洋賽前都會跟他傳訊息的內容時，李洋笑說，就是整理對手的賽況，還有清點自己的狀態，並提醒彼此保持平常心而已。

兩人隨後也進行趣味競賽，林郁婷還笑說：「我比完賽還沒有人敢叫我出拳，」讓全場觀眾都會心一笑。不過現場有媒體問到，美國共和黨總統參選人川普在賽後仍公開質疑林郁婷的性別，對此，林郁婷僅回應說，台灣是友善的社會，允許不同的聲音，但對於川普的說法她不了解，也覺得沒必要過度解讀，展現的風範都讓全場鼓掌叫好。

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