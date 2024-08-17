快訊

台北大巨蛋何時舉辦演唱會？ 李四川臉書PO照：相信已不遠了

疑遭機具撞傷 半邊身體變形！新北淡水建築工地意外1人慘死

仍有3人失蹤…陸船翻覆7人落海 4人獲救其中一名無生命跡象

羽球／「麟洋配」巴黎奧運史詩級金牌戰 被譽為最偉大男雙比賽之一

中央社／ 台北17日電
中華羽球隊黃金男雙李洋（左）、王齊麟完成奧運2連霸，寫下新猷。特派記者季相儒／攝影
中華羽球隊黃金男雙李洋（左）、王齊麟完成奧運2連霸，寫下新猷。特派記者季相儒／攝影

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運金牌戰力退「中國組合」王昶、梁偉鏗，完成奧運連霸，該役更被世界羽聯譽為最偉大的男雙比賽之一。

麟洋配上屆東京奧運奪金後一夕爆紅，沒想到接下來卻迎來一波低潮，甚至在今年巴黎奧運被分在「死亡之組」，不過兩人在不被看好的情況下，成功挺進金牌戰，最後更以21比17、18比21、21比19擊敗世界第1的王昶、梁偉鏗，成為首組在奧運完成連霸的羽球男雙。

「麟洋配」王齊麟（左）、李洋（右）金牌戰再次擊敗中國組合。資料照
「麟洋配」王齊麟（左）、李洋（右）金牌戰再次擊敗中國組合。資料照

該役更被譽為最偉大的男雙比賽之一，世界羽聯（BWF）在官網指出，兩組男雙選手即便帶著巨大的壓力正面交鋒，而且都能打出接近自身的最佳狀態，尤其稱讚李洋的表現相當出色，在王齊麟第2局面臨體力下滑的情況，仍能引導著搭檔邁向勝利。

李洋今天出席「牧德盃企業羽球排名賽」接受媒體聯訪時表示，主要是跟王齊麟陷入低潮很久，最後卻成為第1組在奧運締造衛冕的羽球男雙，他笑說經典在於自己即將要退役，「不會再有這個組合，未來也沒有機會看到我們。」

羽球男雙「麟洋配」在奧運殿堂寫歷史。資料照
羽球男雙「麟洋配」在奧運殿堂寫歷史。資料照

相較於3年前在東京奧運奪金，李洋表示，當時因為新冠疫情，不僅沒有觀眾，還必須立刻返回台灣隔離，這次看到很多粉絲接機，一起分享奪牌的喜悅，「感覺完全不一樣，3年前沒人知道我們是驚喜，3年後則是歷經低潮再次成功，對推廣羽球幫助很大。」

「麟洋配」王齊麟（右）／李洋（左）以跨屆12連勝，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。記者季相儒／攝影
「麟洋配」王齊麟（右）／李洋（左）以跨屆12連勝，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。記者季相儒／攝影

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

延伸閱讀

謝承均貼臉陳詩媛稱「王齊麟不會吃醋」被批不顧女方感受 他談酸言酸語：當他放屁

羽球／盼能在年終賽舞台引退 李洋：這將意義重大

影／李洋度假返台 王齊麟直呼第一次這麼久沒見面

羽球／「麟榤配」牧德盃登場 王齊麟：希望李洋別笑我

相關新聞

羽球／「麟洋配」巴黎奧運史詩級金牌戰 被譽為最偉大男雙比賽之一

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運金牌戰力退「中國組合」王昶、梁偉鏗，完成奧運連霸，該役更被世界羽聯譽為最偉大...

林郁婷奪金歸國 新北鶯歌同慶！明10點起區公所出發大遊行

從小在新北是鶯歌區長大的奧運金牌選手林郁婷，日前在新北市府與其他選手共同舉辦簽名會後，鶯歌區為歡慶林玉婷奧運奪金，預計明...

熬夜看比賽的回憶…盤點巴黎奧運十大動人時刻　堅持到底的運動員精神撼動人心

戴資穎最後一舞、麟洋配奪金、林郁婷用拳擊打敗魔法、郭婞淳棄銀拚金……巴黎奧運有許多撼動人心的時刻，哪一幕最讓你感動呢？

奧運風光遊行…還有許多選手打工苦撐、受傷不敢看醫生

巴黎奧運中華隊奪下2金5銅的佳績，中央及地方政府昨紛紛為選手辦遊行、派對，但風光背後卻有許多辛酸故事，國家給的資源有限，...

奧運好風光？國手早餐店打工引熱議 曝未成名辛酸史

巴黎奧運中華代表團獲2金5銅佳績，總統府昨天熱鬧舉辦英雄派對及台灣英雄大遊行，不過曾於世界舉重錦標賽摘下3面金牌的台灣舉...

照顧選手 地方盼中央多支持

體育選手奪牌前須四處打工維持生計，地方政府為照顧選手，有些縣市祭出營養金、訓練費等，若退役、傷退後也協助選手轉職；但也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。