熬夜看比賽的回憶…盤點巴黎奧運十大動人時刻　堅持到底的運動員精神撼動人心

巴黎奧運於日前圓滿落幕，台灣這次總共參與16個運動項目，派出60名選手參賽，並拿到2金5銅的好成績。在本屆奧運中，有許多讓人印象深刻的瞬間，在心中留下難以磨滅的感動。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出巴黎奧運網路討論度最高的十大動人時刻。

不論是選手奪牌的光榮時刻，還是他們在場上堅持不懈奮鬥的身影，又或是場邊的暖心小花絮，這些畫面都深深地打動人心。不只有台灣選手，其他國家也在賽場上留下許多令人動容的故事，一起透過這些時刻來重溫巴黎奧運帶來的感動吧！

NO. 10 日本體操男團堅持到底逆轉奪金

翻攝IG／hasshii_807

在巴黎奧運的男子團體全能競技體操決賽中，日本上演了宛如動漫情節的精彩逆轉，分數反超中國拿下金牌。比賽過程中日本選手橋本大輝在鞍馬項目發生失誤，而身為奪金熱門候選的中國隊則在前五個項目都拿下高分，最後一項單槓進行之前，中國已經高出排名第二的日本3.267分，幾乎所有人都認人大局已定。

沒想到在最後的單槓項目中，中國選手蘇煒德發生兩次掉槓的重大失誤，只拿下11.600的分數；先前在鞍馬項目失誤的橋本大輝則以近乎完美的表現為日本拿下14.566高分。最後團體分數加總，日本隊以259.594分的反超中國的259.062分，以0.532的微小分差上演逆轉奪金，許多網友都覺得非常勵志，紛紛表示「日本真的很團結，不放棄直到最後一刻」、「橋本大輝的運動精神讓人尊敬」、「電視都演不出來的神劇情」、「日本的毅力真是沒話說」、「想到動漫《奧運高手》」、「日本漫畫都是真的」。

NO. 9 桌球教父莊智淵不再孤身一人

中華奧會提供

在台灣桌球界地位舉足輕重、有著「桌球教父」稱號的莊智淵已是第六度征戰奧運賽場。曾經制霸台灣桌壇的他自8歲就開始在家中球館練桌球，之後又前往中國、歐洲訓練。從以前開始莊智淵就是球場上的一顆孤星，母親李貴美曾拒領他在國家隊時期的營養金，認為不拿錢才能說真話；在德國甲級聯賽俱樂部打球時莊智淵沒有教練，憑一己之力打出輝煌成績；2019年莊智淵為了搶攻奧運積分打算放棄亞錦賽卻不被桌球協會認同，從此宣布退出國家隊，成孤獨的俠者。

與體制對抗的莊智淵沒有教練、沒有後援，也沒有太多資源，多年來球迷看到他在賽場上都是孤身一人，「一個人的武林」稱號就此傳開。不過在巴黎奧運，多年來一直努力提攜後進的莊智淵終於能帶著徒弟高承睿一起出賽。男單賽場上，坐在教練席的莊智淵是徒弟最堅實的後盾；男團賽事中，莊智淵有高承睿、林昀儒這些後輩作為夥伴，場邊也有「安心教練」偉關晴光坐鎮。桌球教父24年來的奧運最後一舞不再孤獨，不少網友看到這樣的畫面都非常感動，「他終於不那麼孤單了」、「很開心有後輩傳承了」、「堅持加傳承，謝謝莊智淵」。

NO. 8 陳念琴拿下拳擊女子66公斤級銅牌

中華奧會提供

拳擊女王陳念琴在巴黎奧運拳擊女子66公斤級八強戰中對上烏茲別克的Navbakhor Khamidova，一開始雙方各拿一回合，戰況陷入膠著。在關鍵第三回合中，陳念琴以靈活的動作和對手拉開差距，最終打出氣勢，以5比0結束該回合，挺進四強戰，同時也確定保底銅牌，好消息傳出後讓許多人都難掩興奮之情。

在四強賽事中，陳念琴對上長久以來的宿敵中國選手楊柳，雙方經過三回合激戰，最終陳念琴以1比4落敗。雖然無緣晉級金牌戰，不過摘下銅牌的陳念琴已經讓許多人都非常感動。其實陳念琴在2019年曾罹患淋巴癌，當時一面抗癌一面備戰東京奧運，堅毅的精神讓人深深感佩，也得到「抗癌女拳王」的封號。歷經過癌症的她在本屆奧運獲得銅牌，頒獎台上諸多溫馨的舉動也讓網友們紛紛被圈粉，「念琴打得超棒」、「感覺自己也被鼓勵了」、「最愛念琴甜美的笑容，永不放棄的正能量」。

NO. 7 李孟遠奪台灣射擊首面奧運獎牌

中華奧會提供

本屆巴黎奧運台灣的第一面獎牌由射擊選手李孟遠拿下，在男子定向飛靶中，李孟遠以45分摘下銅牌，不是台灣在巴黎奧運的首面獎牌，更是台灣射擊項目的首面奧運獎牌。奧運初登場就拿下獎牌並刷新射擊代表隊的成績紀錄，李孟遠用實力讓大家看見了相對較為冷門的射擊項目，也讓世界看見台灣。

有著「射擊金童」之稱的李孟遠從小就開始練習射擊，在16歲入選國家隊，也曾經參與亞運賽事，雖然中途一度因為恩師逝世剛而陷入長達兩年的低潮，在父親和許多人的鼓勵之下才又回歸射擊運動賽場。巴黎奧運中，李孟遠為台灣第一位獲得定向飛靶參賽資格的選手，身為射擊代表隊奪牌的最後希望，不負眾望地拿下了銅牌，同時也讓台灣的獎牌總數終於「破蛋」，可以說是十分振奮人心的一刻。也因為李孟遠的緣故，讓更多人開始關注原本不熟悉的射擊賽事，「台灣選手能拿下射擊項目的獎牌真的不容易」、「神槍手誕生」、「太帥了！見證歷史」、「真的是努力的成果」。

NO. 6 吳詩儀拿下拳擊女子60公斤級銅牌

中華奧會提供

拳擊選手吳詩儀在7月31日於巴黎奧運女子公斤級項目的八強賽中對戰厄瓜多選手Maria José Palacios，經過三回合難分軒輊的激戰後，吳詩儀從一開始落後的劣勢中成功逆轉戰局，贏下本場比賽，同時也前進四強戰。由於拳擊的賽制中並不會進行銅牌戰，第三、第四名皆會獲得銅牌，因此吳詩儀晉級四強相當於確定為台灣拿下一面獎牌，許多人為此非常開心。

吳詩儀挺進四強、保底銅牌為巴黎奧運台灣最早的奪牌消息，也因此對大家來說意義非凡。在四強賽中，吳詩儀以0比5敗給中國選手楊文璐，拿下銅牌。二次挑戰奧運殿堂打出好成績，許多人都為此非常開心，吳詩儀家位於台北市內湖區的「文湖21雞湯麵」更是因此爆紅，也為奪牌推出特別優惠。這面拳擊獎牌更大大提升了台灣的士氣，網友們紛紛表示「台灣之光，真振奮人心」、「這次拳擊代表隊，真的是讓人驚豔」、「恭喜，內湖之光」、「謝謝妳的奮戰」、「台灣終於有牌入袋了，真的很不容易」。

NO. 5 唐嘉鴻掉槓失誤後不放棄希望摘銅

中華奧會提供

「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運出戰競技體操男子單槓項目，有著「貓跳540度」招牌動作的他，是各界看好的奪金熱門人選。在預賽時唐嘉鴻流暢且漂亮地完成難度6.3分的動作並完美落地，得到14.933的高分，僅次於中國選手張博恆的的15.133分，以第二名的好成績晉級決賽，擺脫了不久前阿基里斯腱受傷的陰霾，也讓大家都對他寄予奪金厚望。

在決賽時康嘉鴻選擇難度6.5分的動作，不過卻失手掉槓，但唐嘉鴻仍然沒有放棄，調整好狀態後繼續完成接下來的所有動作，且並未因為先前的失誤就降低動作的難度，最終唐嘉鴻只拿下7.466執行分，總分13.966。在所有人都認為唐嘉鴻無緣獎牌的情況下，剩餘的選手除了日本的岡慎之助和哥倫比亞的Angel BARAJAS外，皆發生掉槓或下法等失誤，最終進晉決賽的8人中有6人都出現失誤，唐嘉鴻也因此和同樣發生失誤的中國選手張博恆並列銅牌，晉升「世界貓王」。峰迴路轉的奪牌過程非常激勵人心，不少人都覺得只要永不放棄就能看見希望，「不小心掉地後能沈穩的再次上桿，佩服這樣的精神跟抗壓性」、「真的很勵志很感人」、「掉槓後還是重新執行動作，成功完美落地，永不放棄的精神」。

NO. 4 戴資穎最後一舞對決好友依瑟儂

中華奧會提供

世界球后戴資穎在巴黎奧運羽球女子單打小組預賽中對上泰國選手依瑟儂，兩人除了是長年的對手外也是非常好的朋友。這次的奧運同時也是她們各自的「最後一舞」，也因此籤表出爐時球迷們都非常感慨，兩人在預賽就必須分出勝負，無論誰晉級都意味著親手將好友淘汰，面對這場世紀對決大家既期待又忍不住覺得造化弄人。

在小組賽中戴資穎和依瑟儂皆戰勝了同組的比利時選手譚蓮妮，因此兩人的對決是決定誰晉級後續賽事的關鍵之戰。在這場比賽中負傷上陣的戴資穎不敵狀況絕佳的依瑟儂落敗，比賽過程中可以看見戴資穎的動作明顯受到傷勢影響，球迷們都感到不捨及心疼。贏得比賽的依瑟儂給了戴資穎一個大大的擁抱，最後一次奧運止步預賽的戴資穎也流下眼淚，這一幕讓許多人跟著落淚。賽後戴資穎透露自己的傷勢其實非常嚴重，甚至在賽前一個月有幾天都無法走路，最後一舞奮戰到底的精神深深感動網友，和依瑟儂的友誼也成為球壇佳話，「謝謝你的努力，帶來一場又一場精彩的比賽，世界球后名號會深深刻印在大家心中」、「不管你有沒有贏，在所有人的心中你永遠是那位世界第一的小戴」、「小戴是我們永遠的球后」、「真的有被感動到痛哭流涕」、「擁抱好感人」。

NO. 3 郭婞淳棄銀拚金挑戰挺舉137公斤

中華奧會提供

舉重女神郭婞淳在巴黎奧運舉重女子57公斤級項目中以抓舉105公斤、挺舉130公斤、總和235公斤的成績拿下銅牌，成為台灣首位接連三屆奧運都獲得獎牌的選手。在挺舉第二次試舉結束後，成功舉起130公斤的郭婞淳就已經以總和235公斤的成績確定保底銅牌，當時排名在她前面的是總和241公斤的中國選手羅詩芳，以及總和236公斤的加拿大選手Maude Charron。

在郭婞淳進行挺舉第三次試舉時，羅詩芳尚有一次試舉未進行，而Maude Charron則是三次試舉都已經結束，因此郭婞淳其實只要在第三次試舉將重量加到132公斤，就能以總和237公斤的成績超越Maude Charron獲得銀牌。不過郭婞淳最終選擇了失誤風險更高的137公斤，試圖以242公斤的總和挑戰金牌。最終雖然第三把沒有成功舉起，但自我挑戰的「婞念」贏得眾人的掌聲，銀牌得主Maude Charron也在領獎前特別走到郭婞淳面前致意並擁抱，成為頒獎台上暖心的風景，「謝謝婞淳奮力一舉，讓世界看到台灣」、「最後那個決定很不容易」、「挑戰137的時候，我眼淚就炸開了」、「可以輕鬆拿銀牌，但是她挑戰金牌，真的很強大」。

NO. 2 林郁婷「用拳擊打敗魔法」奪金

中華奧會提供

拳擊選手林郁婷出戰巴黎奧運拳擊女子57公斤級項目，不過比賽期間卻不斷被外媒及國際拳擊總會（IBA）質疑性別，飽受輿論攻擊。外媒和IBA以林郁婷在2023年拳擊世界錦標賽未通過性別檢測為由，指控林郁婷不符合女子拳擊的參賽資格。IBA並未提出實質證據，就連當年的檢測結果也不願公布，國際奧林匹克委員會（IOC）也出面聲明林郁婷的參賽資格沒有問題，但還是有許多人相信IBA及外媒報導，在社群網路上不斷攻擊林郁婷，就連知名作家JK羅琳也轉發相關報導加入無端指控，讓事情越演越烈。

身陷流言中的林郁婷選擇關閉所有社群，在拳擊擂台上以實力證明自己。從十六強賽開始林郁婷就一路以5比0的壓倒性比數贏下每一場比賽，最終在金牌戰上也以5比0完勝對手，用無可挑剔的完美成績拿下金牌。台灣人在這場風波中群起團結，有人製作了回應性別謠言的英文留言懶人包；有人在社群上發起「#standwithyuting」的hashtag行動；更有許多台灣人到巴黎奧運的比賽現場為林郁婷加油。最終「台灣的女兒」林郁婷「用拳擊打敗魔法」，獲得勝利後以良善和風度面對不友善的對手，感動無數網友，「表現俐落精準又有運動家的大度風範」、「不論是拳擊技巧、品格、態度及心理素質，都是台灣人之光」、「原來一個人可以如此強大卻同時保持溫柔」。

NO. 1 麟洋配奧運羽球男雙金牌二連霸

中華奧會提供

在東京奧運拿下金牌的羽球黃金男雙組合「麟洋配」在之後便陷入低潮，頂著東奧金牌光環的李洋和王齊麟在之後的國際賽表現並不理想，因此承受了許多冷嘲熱諷與極大的壓力，陷入長時間的低潮，三年多來在四十三場國際賽事中只拿下一座冠軍。在巴黎奧運開賽前許多人都不看好這對組合，兩人在分組抽籤時被分到需要多打一場比賽、組內又有三隊世界排名前十強敵的「死亡之組」，就連他們自己一開始的目標也只設定在小組賽出線晉級八強。

不過在比賽開始後，李洋和王齊麟以絕佳的默契和驚人的韌性接連攻克強敵，打敗日本（世界排名第七）、丹麥（世界排名第二）、美國、中國（世界排名第九）等對手，小組賽全勝晉級八強。之後麟洋配又接連扳倒泰國和二次對決的丹麥組合，挺進決賽；金牌戰中和世界排名第一的中國組合王昶、梁偉鏗激戰三局後奪金，成功衛冕的同時也成為奧運史上第一個達成「二連霸」的羽球男雙組合。李洋和王齊麟奪金的那一夜有許多網友都緊盯直播，取得勝利的那一刻許多人都落下眼淚，「為奧運而生的男人們」、「難忘的感動」、「贏得漂亮精彩，實至名歸」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年07月26日至2024年08月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

將選手送進五環殿堂的幕後功臣！巴黎奧運台灣10大教練一次看

前進體育賽事最高殿堂！巴黎奧運台灣選手人氣討論TOP 10

巴黎奧運／台灣2金5銅隊史次佳成績！盤點網路討論度最高的3大時刻

巴黎奧運羽球／戴資穎「最後一舞」的重量 宿命對決單日網路聲量破4萬筆

巴黎奧運羽球／「麟洋配」摘金二連霸網路聲量飆37萬筆 重現東奧限定「聖筊」