照顧選手 地方盼中央多支持

體育選手奪牌前須四處打工維持生計，地方政府為照顧選手，有些縣市祭出營養金、訓練費等，若退役、傷退後也協助選手轉職；但也有縣市坦言，單靠縣市籌經費也很困難。新北市長侯友宜昨表示，不要讓選手只感到在奧運期間受照顧，中央跟地方都要共同努力支持選手。

新竹縣為了培養具有潛力的運動選手，只要在全國賽事獲得前三名，就能獲得一整年每月補助一千到一萬兩千元不等的補助。新竹市則是每年都編列三六○萬元選手培訓預算，用於績優運動選手培訓。不過新竹市府坦言，培養體育人才單靠市府獨自籌款相對困難，仍盼中央在財稅畫分上，給新竹市更多統籌稅款及一般性補助款。

北市府今年修正通過「績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金發給辦法」，奧運得牌除可獲中央國光獎章獎金外，另可獲百分之十額度加碼獎金。