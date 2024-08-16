感謝奧運國手貢獻 教長：讓世界看見台灣

宏道基金會今天舉行巴黎奧運台灣代表團的慶功晚宴，教育部長鄭英耀在致詞時表示，非常敬佩這群台灣英雄，「感謝你們的貢獻，讓世界看見台灣。」

在拳后林郁婷及羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟的領軍下，台灣代表團本屆巴黎奧運共勇奪2金5銅成績，其中金牌數追平隊史最佳，與上屆東京奧運、2004雅典奧運並列，而總獎牌7面是隊史次佳，僅次於東京奧運的2金4銀6銅。

財團法人宏道運動發展基金會今天舉行巴黎奧運慶功晚宴，鄭英耀在致詞時表示，雖然今天所有選手的行程滿檔，但很開心受到基金會董事長林鴻道的邀請，「大家都以運動選手為榮，我們這些選手甚至為台灣獲得金牌，他們絕對值得我們的敬重、敬佩。」

鄭英耀指出，不論選手是否在奧運奪牌，都必須善待這批台灣的國寶，「已經是非常難得榮耀，相信在未來的競技場上，你們跟著教練一路走來，為追逐夢想的堅持，樹立最好的風範，未來的人生一定是燦爛的，感謝你們的貢獻，讓世界看得到台灣。」