快訊

6旬翁尼泊爾旅遊開心發動態…回國後驚見天價帳單 兒傻眼

奧運英雄大遊行 林郁婷感動：身為選手很幸福

中央社／ 台北16日電

巴黎奧林匹克運動會女子拳擊57公斤級金牌國手林郁婷今天參加台灣英雄大遊行，沿路民眾夾道歡呼，她直呼非常感動，感覺身為選手很幸福，希望民眾保持熱情，繼續支持運動。

林郁婷在巴黎奧運無端捲入性別爭議風波，面對國際拳擊總會（IBA）不友善言論，最終用金牌反擊外界質疑。

與林郁婷一起參與遊行的教練曾自強晚間出席宏道運動發展基金會舉辦的巴黎奧運慶功晚宴，接受媒體聯訪表示，這次遊行與上次感覺不同，好像這次事件凝聚台灣人支持，「原本可能對競技運動不了解，因為這次議題讓很多人看到。」

此外，新北市政府昨天舉行奧運選手簽名會，超過4小時才結束，英雄大遊行行經路線也擠滿熱情民眾，曾自強說，感受到大家真的很瘋狂和熱情。

他說，昨天簽名會有粉絲拿出戒指，希望林郁婷幫忙戴上，「一開始對方是說要變魔術，所以很認真看，還滿有創意的，但有點嚇到。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

延伸閱讀

林郁婷、王齊麟感謝民眾支持 奧會主席提運動科技輔助

奧運／奧運英雄遊行「雙林」魅力 夯 粉絲追星不怕累

LGBTQ體育媒體：克莉芙和林郁婷都是「順性別女性」

林郁婷感謝國人：你們讓我站在場上無所畏懼

相關新聞

影／奧運英雄大遊行登場 英雄谷氣氛熱絡宛如嘉年華

巴黎奧運我國代表團今年帶回2金、5銅的史上次佳成績後，今天台灣英雄們上午先是接受行政院長卓榮泰設宴款待，下午接受總統賴清...

拳擊／返台後行程滿檔不喊累 林郁婷盼寵粉無極限

今年在巴黎奧運奪下拳擊女子57公斤級金牌的我國大滿貫拳后林郁婷，在日前返台後活動滿檔，不僅昨天才在新北市活動中參與簽名活...

體操／奧運奪牌過程離奇 唐嘉鴻談「內村航平」的詛咒

我國「世界貓王」唐嘉鴻今年在巴黎奧運體操男子單槓決賽，雖然第一位登場的他就發生掉槓的失誤，不過在決賽8人有6人出現失誤的...

珍奶徽章夯網路出現仿冒品 中華奧會籲勿購買

巴黎奧運台灣代表團的珍珠奶茶徽章大獲國內外選手一致好評，沒想到網路上出現仿冒品，中華奧會呼籲消費者勿購買，避免鼓勵違法行...

宏道基金會頒發奧運獎金 林鴻道：不能口惠而實不至

財團法人宏道運動發展基金會在今天舉行巴黎奧運慶功晚宴並頒發奧運奪牌獎金給基金會贊助選手與教練，董事長林鴻道表示，今年巴黎...

林郁婷、王齊麟感謝民眾支持 奧會主席提運動科技輔助

總統賴清德今天接見巴黎奧運台灣代表團，金牌選手林郁婷及王齊麟致詞感謝民眾支持及教練、後勤團隊的支援。中華奧會主席林鴻道期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。