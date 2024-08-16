奧運英雄大遊行 林郁婷感動：身為選手很幸福

巴黎奧林匹克運動會女子拳擊57公斤級金牌國手林郁婷今天參加台灣英雄大遊行，沿路民眾夾道歡呼，她直呼非常感動，感覺身為選手很幸福，希望民眾保持熱情，繼續支持運動。

林郁婷在巴黎奧運無端捲入性別爭議風波，面對國際拳擊總會（IBA）不友善言論，最終用金牌反擊外界質疑。

與林郁婷一起參與遊行的教練曾自強晚間出席宏道運動發展基金會舉辦的巴黎奧運慶功晚宴，接受媒體聯訪表示，這次遊行與上次感覺不同，好像這次事件凝聚台灣人支持，「原本可能對競技運動不了解，因為這次議題讓很多人看到。」

此外，新北市政府昨天舉行奧運選手簽名會，超過4小時才結束，英雄大遊行行經路線也擠滿熱情民眾，曾自強說，感受到大家真的很瘋狂和熱情。

他說，昨天簽名會有粉絲拿出戒指，希望林郁婷幫忙戴上，「一開始對方是說要變魔術，所以很認真看，還滿有創意的，但有點嚇到。」