奧運／奧運英雄遊行「雙林」魅力 夯 粉絲追星不怕累

奧運英雄大遊行下午登場，即使車隊已過終點忠孝西路天橋，仍有不少粉絲繼續跟著車隊走到總統府前，就為力挺拳擊女將林郁婷與桌球一哥林昀儒，並預祝明天壽星林昀儒生日快樂。

台灣選手這次在巴黎奧運共拿下2金、5銅，總獎牌數創下歷屆次佳，今天奧運英雄大遊行有不少奧運國手參加，包括羽球男雙金牌選手王齊麟、女子拳擊57公斤級金牌得主林郁婷，沿途接受民眾喝采。

遊行車隊下午從總統府前出發，行經重慶南路一段、襄陽路、館前路，終點為忠孝西路天橋（近中山南路），沿路不少粉絲嗨喊選手名字，還有上班族爭相一睹奧運英雄風采。

拿下史上首面奧運拳擊金牌的「台灣女兒」林郁婷。中央社提供

上班族的江小姐表示，有詢問主管能否外出拍攝遊行車隊，並獲得主管大方應允。

至於吳小姐和朋友們都是林郁婷、林昀儒的粉絲，一行人選在忠孝西路上迎接遊行車隊，並對著明天將迎接23歲生日的林昀儒喊「生日快樂」，即使已過遊行終點，仍一路跟著車隊沿著中山南路、凱達格蘭大道走到總統府前，沿途步行超過1公里。

今年暑假過後升上高一的杜同學，今天從宜蘭來台北參與遊行活動，而杜同學更視林郁婷為偶像，她說：「郁婷真的很厲害，沒有在乎網路評論，勇敢打敗這些人，特別帥。」