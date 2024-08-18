2024巴黎奧運精彩回顧！「麟洋配」再奪金將話題聲量推上最高峰



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近17天內「奧運中華隊」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的奧運中華隊賽事焦點。

2024巴黎奧運圓滿落幕！在這場受全球矚目的體壇盛事中，台灣選手們的表現也成為了眾多體育迷關注的焦點。無論是羽球場上的飛舞、游泳池中的奮勇，還是拳擊台上的拼搏，每位選手都展現出非凡的實力與毅力，接著就讓我們一起來回顧本屆奧運會中華隊的精彩表現與熱門話題吧！

網心疼戴資穎盼其賽後能好好休息 麟洋配、林郁婷摘金網直呼感動

▲ 2024奧運中華隊賽事焦點回顧 網路討論聲量 Social Lab社群實驗室/製圖

2024夏季奧運於7月26日至8月11日之間，在法國巴黎隆重舉行，其中7月27日奧運開幕式時，主持人強調「中華台北，就是我們熟知的台灣」，帶起了本屆奧運期間第一波討論熱潮。

到了8月1日，戴資穎於小組賽中不敵好友「依瑟儂」，遭淘汰止步16強，後於社群發表的賽後感言引起了廣泛關注，貼文底下湧入諸多網友留言打氣「謝謝妳的努力，辛苦了」，兩人賽後相擁而泣的畫面更讓眾多網友動容道「奧運最感人一幕，小戴與伊瑟儂，英雄惜英雄」。

在網上討論區中也充滿了對小戴的支持與心疼，紛紛表示「謝謝小戴讓我們看見最棒的運動家精神和態度！妳是永遠的球后也是台灣的驕傲」、「接下來要照顧好身體，好好的過生活」，盼戴資穎能好好規劃退休生活，也好好養傷、好好休息。

而在8月4日，羽球男雙「麟洋配」對戰中國再度成功摘金，成為奧運羽球史上唯一衛冕金牌的組合，話題於隔日發酵、掀起全網暴動，網友狂賀「李洋、王齊麟果然是絕妙的搭檔組合，恭喜在奧運二連霸」，指出「兩屆奧運連霸金牌，這成就很頂，可以供上台灣羽壇的神主牌，往後很難有人超越」。

此外，在頒獎時會場響起的「國旗歌」，更令不少人感動不已，直呼「看網路是只有音樂的，現場是觀眾大合唱，我真的看到哭」。

8月11日，因「性別爭議」飽受各界輿論壓力的「林郁婷」，成功為中華隊奪得本屆奧運第二面金牌，同時也是中華隊史上第一面拳擊金牌。這場性別風波也因知名奇幻文學小說作家的質疑於國際間掀起軒然大波，賽期間甚至有對手在社群透過梗圖或特定手勢暗諷、質疑林郁婷性別，激起眾多網友公憤、心疼。

儘管一路顛簸，林郁婷最終仍憑藉實力證明自己，戰勝波蘭對手，不少網友感動表示「以滿分及金牌回擊霸凌者，無所畏懼真的太帥了」，還有人笑稱「用拳擊打敗魔法」，直呼「台灣女兒好勇敢！好爭氣！」。

此外，曾疑似影射性別爭議的對手們也在賽後主動釋出善意，林郁婷大度的反應贏得了網友的廣泛讚賞，紛紛說道「郁婷不計較的風度，真的是不簡單」。

回顧巴黎奧運這段期間，我們見證了無數振奮人心的瞬間，選手們竭盡全力的精神深深打動了每一位觀眾。無論最終結果，他們的努力與付出都值得我們無限的驕傲與敬佩。期許在未來的大小賽事中，台灣的運動員們也能繼續發揮出色的實力，再創輝煌，讓世界看見台灣的無限潛力與耀眼光芒！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「奧運中華隊」相關討論則數。

觀測期間：2024/07/26~2024/08/11，共17天。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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