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陳念琴奧運後歸零再出發 李孟遠9月要拚大獎賽

中央社／ 台北16日電
巴黎奧運拳擊女子66公斤級， 台灣好手陳念琴獲得銅牌。(記者季相儒／攝影)
巴黎奧運拳擊女子66公斤級， 台灣好手陳念琴獲得銅牌。(記者季相儒／攝影)

拳擊選手陳念琴、定向飛靶好手李孟遠這次在巴黎奧運都摘銅，陳念琴今天表示，奧運後就從零開始，將回到戰場繼續努力，因為奧運不只有一次；而李孟遠透露，9月將赴希臘參加大獎賽。

陳念琴曾罹患淋巴癌，而她積極面對並堅持下來，這次第3次出征奧運，在巴黎奧運女子拳擊66公斤級帶回銅牌。

陳念琴這次回台也感受到民眾的熱情與支持，她今天出席巴黎奧運代表團返台餐會表示，運動員的目標，就是希望能站上最高殿堂，並將正向能量傳遞出去。

隨著巴黎奧運落幕，陳念琴表示，將從零開始，回到戰場繼續努力，「因為奧運不是只有一次，還有好幾次。」

為我國射下首面射擊奧運獎牌的李孟遠。記者黃仲明／攝影
為我國射下首面射擊奧運獎牌的李孟遠。記者黃仲明／攝影

另外，李孟遠這次初次征戰奧運就為台灣在定向飛靶項目射下1銅，且是射擊隊首面奧運獎牌。

李孟遠有感而發地分享奪牌心情，他表示，賽前沒有人看好他會拿牌，「其實我在國內這兩年成績滿穩定，這次成績能有所突破，我覺得是環境、比賽張力造就我這次成績。」

李孟遠本週已恢復訓練，為9月在希臘、台灣舉辦的大獎賽做準備，他透露，近期已試著平復奪牌後的心情，由於自身技術與關鍵時刻的專注力都還有一些地方待加強之處，會再繼續努力。

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

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