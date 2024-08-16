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奧運／從台灣英雄獲取靈感 擊劍國手陳弈通發揮藝術才華

中央社／ 台北16日電
台灣男子擊劍好手陳弈通。圖中央社提供
台灣男子擊劍好手陳弈通。圖中央社提供

台灣男子擊劍好手陳弈通在巴黎奧運鈍劍項目止步32強，正就讀美國藝術學院的他今天透露，這次從台灣英雄身上得到很多靈感，並結合台灣文化元素，創作一系列作品。

身為台灣睽違36年再度登上五環殿堂的男子擊劍選手，陳弈通在首輪擊敗黎巴嫩選手瓦金（PhilippeWakim），可惜32強不敵地主勁敵李佛特（EnzoLefort），無緣取得16強門票，生涯奧運初體驗劃下句點。

陳弈通今天出席返國餐會接受中央社採訪時表示，感覺奧運跟之前所有打過比賽都很不一樣，不管是氣氛場地、整體環境，讓他內心相當渴望再度踏上奧運舞台，「一開始沒有適應好，有點被震撼到，所以第1場表現地很緊繃，後面才進入狀況，希望下次再進軍奧運的話，心態不會是第1次來的感覺。」

透過這次巴黎奧運機會，陳弈通也結識很多台灣頂尖的運動員，從室友的輕艇好手吳少璿，到田徑彭名揚、霹靂舞孫振、羽球葉宏蔚及「柔道男神」楊勇緯，他笑說平時大家就會在選手村玩在一起，甚至自己充當起翻譯，與國外選手交換徽章，落實「體育外交」。

預計8月底回到美國薩凡納藝術設計學院（SavannahCollege of Arts and Design），陳弈通透露，回到台灣這段時間，利用巴黎奧運期間獲得的靈感，結合台灣文化元素，製作一系列的相關作品，「平常不會跟頂尖選手互動，跟他們生活久了得到啟發，讓我覺得運動員很偉大。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

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