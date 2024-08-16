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王齊麟曝與李洋吵架原因與和好方式 盼4年後能再戰奧運

聯合新聞網／ 綜合報導
李洋（左）與王齊麟（右）。 本報資料照
李洋（左）與王齊麟（右）。 本報資料照

羽球「黃金男雙」王齊麟李洋在巴黎奧運衛冕金牌，王齊麟昨晚現身17直播與粉絲暢談奧運心路歷程，他坦言很開心撐過低潮期，成績不好時什麼事都不敢做，直到奧運奪金才鬆一口氣。

麟洋配」東京奧運風光摘金後陷入低潮，王齊麟回憶，「那時很壓抑，因為東奧成績很好，大家對你表現有期待，之後公開賽沒有表現好，只有在日本得冠軍，那一陣子不敢做其他事，怕又會被別人說什麼。」

王齊麟自曝很迷信星座，比賽當天會以幸運色挑選服裝，如果找不到自己星座適合的，就會看李洋星座，「賽服顏色都是我決定，奧運都會看，內褲也會搭，最後一場是深灰色。」

王齊麟也提到平常私下練習由李洋組織，「我會聽他們意見比較多，我屬於直來直往，他是我的鬧鐘很規律，我比較隨意。不過他有起床氣，起來時要給他緩解時間，要看有沒有睡飽。」

當被問到兩人是否曾吵架過，王齊麟坦言，「去年奧運積分剛開始，我們兩個都受傷，所以表現不好，找不到調整方法，一直很低潮和鬱悶。他希望我改變模式，我會覺得他為幹嘛咄咄逼人。」

「我們有找一個學長當中間人，讓我們把心裡話講出來，後來有成績就和好，緩解抑鬱氣氛，因為有賺到分數，比較能肯定對方做的努力。」

李洋己確定在台北公開賽結束後退休，王齊麟則和邱相榤組成新男雙，被問到是否會想挑戰2028洛杉磯奧運，王齊麟回答，「我當然朝這個方向努力，希望有機會可以再選上，然後再拼一次。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 李洋 王齊麟 麟洋配

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