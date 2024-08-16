在日本被王齊麟告白「我的心肝寶貝」李洋：我是I人這個太E了

羽球「黃金男雙」李洋和王齊麟在巴黎奧運衛冕金牌，成為話題人物。賽事結束後，李洋選擇和女友出國放鬆，王齊麟則是備戰日本公開賽，昨天抽空上17直播，與粉絲暢談奧運心路歷程，還和李洋視訊連線。

王齊麟看到李洋後尷尬地說，「好久沒看到你，沒有變胖耶！」李洋被問是否會想王齊麟？他誠實回應：「我還好耶！」

王齊麟也忍不住問李洋到日本玩，生活還是很規律嗎？李洋笑回：「我幹嘛運動，旅遊幹嘛動，我沒有10點半睡覺，我已經放假了，但早上7、8點就會起來是真的。」王齊麟馬上吐槽：「那是老人的行為，我只說你！」

接著王齊麟還向觀眾放閃，對李洋說，「你是我的心肝寶貝！」李洋傻眼表示，「你現在都這麼肉麻嗎？有一點太肉麻了，我是I人這個太E了，你不是要把相榤（王齊麟新搭檔）的野獸放出來嗎？我還好！」