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奧運英雄大遊行16日下午3點登場 路線、出席名單與直播整理包

聯合新聞網／ 整理
台灣英雄大遊行下午3點登場。 圖／教育部臉書
台灣英雄大遊行下午3點登場。 圖／教育部臉書

巴黎奧運落幕，中華代表團獲得2金5銅佳績。總統府16日將舉行「Our Heroes！Team Taiwan台灣英雄 榮耀同行」英雄派對及「台灣英雄大遊行」，當天預計有67位選手、教練共襄盛舉，包括獲得羽球金牌的王齊麟、拳擊金牌林郁婷、拳擊銅牌吳詩儀與陳念琴、單槓銅牌唐嘉鴻、定向飛靶射擊銅牌李孟遠，而羽球金牌李洋則因在日本旅行無法出席，將由其父親李峻淯代表與會，遊行全程直播。

奧運英雄遊行時間 下午3點從總統府出發

根據規劃，巴黎奧運代表團將在16日下午1時抵達總統府，下午1時到1時45分在總統府敞廳舉行互動派對，而賴清德總統將在下午1時50分到2時30分在大禮堂接見選手，下午3時英雄大遊行登場，從總統府出發。

遊行路線圖 英雄谷設在館前路

台灣英雄大遊行路線，16日下午3時將從總統府前的重慶南路一段出發，右轉襄陽路、左轉館前路、右轉忠孝西路。圖／總統府提供
台灣英雄大遊行路線，16日下午3時將從總統府前的重慶南路一段出發，右轉襄陽路、左轉館前路、右轉忠孝西路。圖／總統府提供

起點是從總統府前的重慶南路一段出發，右轉襄陽路、左轉館前路、右轉忠孝西路，英雄谷設在館前路上。選手將站上國防部輕型、中型戰術輪車，車隊前方由憲兵快速反應連、台北樂府樂旗藝術團領隊前行。

🚩 #遊行路線

重慶南路一段出發 ➨ 右轉襄陽路 ➨ 左轉館前路（英雄谷）➨ 右轉忠孝西路 ➨ 終點忠孝西路天橋（近中山南路）

共67人出席 奪牌者僅李洋缺席

奧運選手、教練共有67人會參與，其中獲得2金5銅的國手，除了李洋在日本度假無法出席，將由其父親李峻淯代表與會，其餘國手都會參加。此外包括此次唯一的跆拳道參賽國手羅嘉翎與她的哥哥，以及首次參加奧運的擊劍選手陳弈通與他的父母親也將參與。

值得一提的是支援巴黎奧運的8位國際裁判與後勤團隊等無名英雄，也會共同加入遊行，參加人員將站上國防部輕型、中型戰術輪車，車隊前方由憲兵快速反應連、台北樂府樂旗藝術團領隊前行。

5款應援標語圖卡免費下載 爆紅的珍奶圖也入列

中華文化總會提供5種應援標語供民眾下載，現場也設置領取點。 圖／教育部臉書
中華文化總會提供5種應援標語供民眾下載，現場也設置領取點。 圖／教育部臉書

中華文化總會與插畫家 bb 合作提公應援標語，除了有結合珍奶元素的麟洋配應援圖，再加碼裝著台灣第一面奧運拳擊金牌的茄芷袋應援圖；另外還有款活動主視覺標語，邀請大家踴躍下載、轉傳分享！也可以至全台 7-11、全家店舖掃描 QR Code 或輸入取件編號，自助印刷使用。

雲端連結https://reurl.cc/zDMX2a​

ibon列印取件編號➨ 五款應援圖和標語一次擁有：5223122613（2024/08/16 18:00 前有效）

FamiPort列印取件編號 （2024/08/16 18:00 前有效）

台灣英雄大遊行 主視覺標語：8482259244

TEAM TAIWAN 主視覺標語：8822754745

麟洋金牌珍實力 應援圖：9796497557

郁婷金牌袋著走 應援圖：1422192601

台灣 No.1 主視覺標語：8193641219

除了可自行到ibon下載列印外，文總將在沿途設置 7 處物資站免費發放旗幟，邀請前來參與遊行的各位朋友一起熱血揮舞旗幟！

🚩 #索取旗幟（數量有限，送完為止）

➊ 重慶南路一段「台灣銀行前」

➋ 重慶南路一段「臺灣企銀前」

➌ 襄陽路「臺博館前」

➍ 館前路「好樂迪前」

➎ 館前路「UNIQLO 前」

➏ 館前路「新光三越廣場」

➐ 忠孝西路與公園路口人行道上

用路人注意 8/16（五）交通管制看這裡

8/16遊行當天進行交通管制路線。 圖／教育部臉書
8/16遊行當天進行交通管制路線。 圖／教育部臉書

館前路英雄谷交通管制：

0:00-6:00、14:45-18:00 館前路全線車道封閉，並視情況彈性擴大周邊管制。

周邊路段交通管制：

0:00-6:00、12:00 起：漢口懷寧往東、公園／南陽許昌往西管制。

14:00 起：重慶南路（寶慶至貴陽南、北雙向，衡陽至寶慶北往南方向）、凱道（公園至重慶東往西方向）、懷寧街（寶慶至凱道北往南方向）管制。

14:45 起：遊行沿線路段重慶南路、襄陽路、館前路（至 18:00）全線車道封閉，並依活動情形調整範圍。

15:00 起：忠孝西路（館前路至中山南路）往東外側 3 線車道管制，並視活動狀況調整範圍。

全程Live直播 Youtube轉播平台如下：

總統賴清德Youtube

副總統蕭美琴 Bi-khim HsiaoYoutube

總統府

中華文化總會

MOE Sports

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

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