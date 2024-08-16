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台日橋梁 連珍羚樂當體育部諮委

聯合報／ 記者曾思儒／新北報導
新北市市長侯友宜（右）和「柔道女王」連珍羚合影。記者曾思儒／攝影
新北市市長侯友宜（右）和「柔道女王」連珍羚合影。記者曾思儒／攝影

行政院長卓榮泰昨天宣布成立體育暨運動發展部籌備小組，為體育署升格體育部做準備，並會設立諮詢小組，邀請包括巴黎奧運國手如羽球「麟洋配」成員李洋、「舉重女神」郭婞淳、「柔道女王」連珍羚、「桌球教父」莊智淵、射箭「雷母」雷千瑩等選手擔任諮詢委員。旅日十年的連珍羚表示對相關細節還不清楚，但很有意願，希望透過自身背景，成為台、日橋梁。

為增進柔道技術，連珍羚二○一四年即旅日，她的奧運初體驗在里約銅牌戰落敗，第五名成績創隊史最佳，但差一步站上頒獎台讓她淚灑賽場；東京奧運宛如「地主」卻在首戰吞下三個「指導」落敗，讓她再度淚崩，但東奧失利也化為她延續選手生涯推力，去年杭州亞運奪下我國第一面女子柔道金牌，寫下勵志故事。

三闖五環殿堂，連珍羚巴黎奧運雖無緣站上頒獎台，但全心投入的態度和精神感動國人，昨天新北市市長侯友宜也特別感謝連珍羚。侯友宜還提到，他和連珍羚爸爸、在新北市警察局服務的連金河是舊識，連珍羚在奧運賽場奮戰比賽、享受比賽，結束賽程後謙虛又禮貌，「風度真好」。

連珍羚和雷千瑩昨天都受邀參加「台灣驕傲 新北榮耀」感恩茶會暨簽名會，難得在台灣放長假的連珍羚表示，有收到諮詢委員的邀請，對細節還不是太清楚，「但滿有意願，可以成為台灣和日本的橋梁，我在日本也知道他們國家隊的狀況，希望把資訊給傳回來。」

身為台灣指標性柔道選手，卅六歲的連珍羚也透露，下月將回到日本，下一步動向會和所屬的小松會社討論後決定。

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 李洋 莊智淵 連珍羚 郭婞淳 雷千瑩 麟洋配

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