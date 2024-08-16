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新北奧運選手簽名會 粉絲擠爆

聯合報／ 記者曾思儒劉懿萱／新北報導
新北市政府昨天在一樓大廳舉辦奧運選手首場簽名會，現場湧入大批粉絲，等待簽名的排隊人潮從大廳綿延至二樓。記者杜建重／攝影
新北市政府昨天在一樓大廳舉辦奧運選手首場簽名會，現場湧入大批粉絲，等待簽名的排隊人潮從大廳綿延至二樓。記者杜建重／攝影

新北市政府昨天舉辦感恩茶會暨奧運選手簽名會，數百名熱情民眾不畏大雨齊聚市府一樓大廳，來自鶯歌的「金牌選手」林郁婷一現身就響起歡呼聲。市長侯友宜化身粉絲，請林郁婷、「柔道女王」連珍羚、跆拳道「國民女友」羅嘉翎等新北好手及教練在衣服上簽名，他感謝選手在運動場上的努力與奉獻，凝聚大家愛國家、愛運動的心，也激起愛國心。

感恩茶會東道主的侯友宜，一一細數在場選手包括射箭隊戴宇軒、「湯包」湯智鈞、「雷母」雷千瑩和「體操精靈」丁華恬、連珍羚、羅嘉翎表現，並壓軸感謝林郁婷「打敗所有惡意詆毀的人」，完成世錦賽、亞運、奧運等所有大賽的「大滿貫」，且奧運奪金後揹起亦師亦父的教練曾自強，舉動讓人感動。

新北市長侯友宜（右）化身頭號粉絲，請林郁婷（左）在衣服上簽名。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜（右）化身頭號粉絲，請林郁婷（左）在衣服上簽名。記者劉懿萱／攝影

打下我國史上第一面奧運拳擊金牌的林郁婷成當紅炸子雞，先前社群發文想幫金牌包膜保護立刻得到解答，已經有體育文物保護協會和她聯絡，讓她能好好保存金牌。中華拳擊隊今年打下一金二銅亮眼成績，但洛杉磯奧運是否納入還不確定，國際拳擊總會（ＩＢＡ）也有許多負面新聞，林郁婷認為目前局勢不太明朗，看來新組織勢在必行，中華拳擊協會秘書長彭俊銘也說確定會加入新組織，「希望一切往好的方面發展。」

二○一四年開始旅日的「柔道女王」連珍羚，難得回台放長假，昨天和媽媽一同出席感恩茶會。

侯友宜昨借用戴宇軒的話「站在台上，就是一種成就」，認為為了站在比賽那三分鐘，花了十年、甚至更長的歲月，為國家爭光、拚取個人最高榮譽，很了不起。

2024巴黎奧運 丁華恬 巴黎奧運中華隊 戴宇軒 林郁婷 湯智鈞 羅嘉翎 連珍羚 雷千瑩

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