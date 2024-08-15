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文化、運動放光彩 可突破外交困局

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
羽球選手李洋（左）、王齊麟（右）搭配，成功創下紀錄，連續兩屆衛冕羽球男雙金牌。（中華奧林匹克委員會提供）
羽球選手李洋（左）、王齊麟（右）搭配，成功創下紀錄，連續兩屆衛冕羽球男雙金牌。（中華奧林匹克委員會提供）

當台灣國際空間處處受打壓之際，麟洋配與林郁婷在奧運雙雙奪得金牌時，國旗歌響徹天空，全民振奮，可見體育已經成為讓台灣擺脫政治打壓，在國際揚眉吐氣的好方式，政府成立體育部，正是乘勝追擊的良機。但除了體育賽事，影視產業的佳績更能博得國際關注，讓台灣的價值與文化傳遍各角落，對拓展國際能見度更有效益。

奧運金牌台灣搶眼

中共長來不斷打壓台灣的國際空間，拒絕讓台灣加入許多國際組織，甚至只能以「中華台北」的名義參與奧運，但透過羽球選手王齊麟、李洋搭配，成功創下紀錄，連續兩屆衛冕羽球男雙金牌；拳擊好手林郁婷無懼國際性別議題的流言蜚語，奪下拳擊金牌，都讓台灣在國際能見度大大提升。

難怪總統賴清德表示，要推動全民運動成為運動大國，水到渠成就能成為獎牌大國，且推廣全民運動還可以得到全民健康的好處，並凝聚民眾共識，讓國際看見台灣。

致力發展台流

除了體育之外，影視產業也是能夠避開中國打壓的文化外交，如南韓電影《寄生上流》首度拿下由非英語片拿下奧斯卡最佳影片獎項時，世界各地影劇人的目光都同樣聚焦於南韓身上，加上韓劇、韓團產業風靡全球，不僅帶來巨大收益，早已讓南韓蜚聲國際，文化滲透全球。

文化部近年推廣「文化黑潮計畫」獲行政院支持核定4年100億元，全面性關照藝術、出版、文創、影視音、文化科技、文化外交等6大文化藝術面向。文化部長李遠曾說，是時候一改過去大買韓劇的風氣，擬推出更多計畫支持台灣導演，他也強調：「韓流在衰退，應該輪到台流了」。

文化、體育領域已經成為無硝煙的外交使者，相較我國砸大錢買武器、買邦交，引發兩岸風聲鶴唳，不如透過影視文化與運動產業的軟實力，不僅能夠增加國際能見度，對岸看到台灣屢屢獲獎，恐怕也只能徒呼負負。

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