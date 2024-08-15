奧運跆拳道／國民女友先養傷 羅嘉翎回台大啖美食：什麼都吃了！

東京奧運踢下跆拳道唯一獎牌的「國民女友」羅嘉翎，巴黎奧運再戰五環聖殿，但受左腳踝骨裂傷勢影響，首輪止步後淚灑花都。今天和哥哥一起參加「台灣驕傲 新北榮耀」奧運選手簽名會的她透露，預計10月開始比賽，8月會以養傷為主，目前左腳有用支架固定，盡量減少走動。

原本身高183公分的羅嘉翎長年參戰57公斤級，但22歲的她還在長高，控制在57公斤級十分辛苦，巴黎奧運後已確定增加量級，10月參加羅馬尼亞公開賽就會報名62公斤級，若像奧運沒有62公斤級，就會投入67公斤級。

先前為控制體重，羅嘉翎必須嚴格飲食控制，喜歡的麻辣鍋也必須先忌口，結束巴黎奧運後終於可以解禁，她笑說：「每天都吃不停，烤肉、麻辣鍋、鹹酥雞都吃了，飲料也喝了。」

不同於東京奧運還是新冠肺炎疫情期間，選手回台還要隔離，比賽更是無觀眾「閉門」舉行，巴黎奧運不論現場、回台都有許多台灣粉絲，今天新北舉辦的簽名會也有破百民眾齊聚新北市府大廳，一睹奧運選手風采，讓羅嘉翎十分感動，「以為只有家人會去現場，沒想到會有台灣粉絲，真的很謝謝大家。」