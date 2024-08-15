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作家讚黃筱雯也是林郁婷奪金背後功臣 黃筱雯：「這件事」 比被記得重要

聯合新聞網／ 綜合報導
作家「體育大叔」指出黃筱雯擔任拳擊女將陪練員，也參與了奪牌。 巴黎奧運採訪團／攝影
作家「體育大叔」指出黃筱雯擔任拳擊女將陪練員，也參與了奪牌。 巴黎奧運採訪團／攝影

日前林郁婷在巴黎奧運女子拳擊57公斤賽事奪下金牌，而作家「體育大叔」在社交平台呼籲，不要忘記黃筱雯也是參與奪牌的一份子，他指出黃筱雯在十六強賽被淘汰後，選擇和教練劉宗泰留在巴黎，擔任其他三名女將林郁婷、陳念琴、吳詩儀的陪練員，如同曾自強教練、黃筱雯隊友和林郁婷一起參與奪金，是「一整個團隊的勝利」。

有逾九萬人追蹤的作家「體育大叔」在Facebook的粉絲專頁發文表示，巴黎奧運代表台灣出賽的四位拳擊女將中，只有黃筱雯因在十六強賽疑似遭誤判而未奪牌，但是黃筱雯並沒有因傷心就離開巴黎，而是選擇和教練劉宗泰留下來擔任拳擊女將們的陪練員，而三年前的東京奧運，林郁婷在十六強賽遭淘汰，也是留在東京擔任黃筱雯的陪練員，讓黃筱雯奪下台灣第一面拳擊銅牌。

「體育大叔」發表自己的觀點，認為成就林郁婷金牌的不是只有她本人，還有同曾自強般的教練、同黃筱雯般的隊友，更喊話「我們都不應該忘記他們，因為林郁婷的這塊金牌，他們也都有份，這是一整個團隊的勝利」。

黃筱雯則在留言區感謝「體育大叔」撰寫這篇貼文，並說比起自己被記得，讓大家更理解、支持拳擊項目更重要，文末更溫情地說，「謝謝大家愛四金釵（林郁婷、陳念琴、吳詩儀、黃筱雯），但也不要忘記我們拳擊這次是六個人出賽，還有兩位帥氣拳王甘家葳、賴主恩，大家都很棒嗚」。

網友們紛紛留言應援，「真的，雖然筱雯沒能繼續向前挺進，但她每天都分享各個項目選手的表現，並不侷限於拳擊，把每個人都當家人一樣的照顧關心，搭配偶有的俏皮搞笑限動，讓人感受她的樂觀，期待她再為自己打出漂亮的一拳」、「謝謝筱雯，每一位都是台灣的驕傲」、「謝謝每一位站在奧運殿堂上，為台灣奮戰的優秀選手」、「四位拳擊女將，都是我們的金牌」、「不會忘記她的！中華隊的每一位都是我們的驕傲」、「謝謝體育大叔，讓我們知道更多選手們團結溫暖的內容，筱雯、子維及其他陪練員真的很棒」。

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 黃筱雯

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