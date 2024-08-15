奧運拳擊／林郁婷摘金之路聲量衝破72萬！關鍵字出現教練「曾自強」有洋蔥

為期17天的巴黎奧運於12日正式閉幕，擔任中華隊閉幕儀式掌旗官的女性代表，就是剛摘下我國史上首面奧運拳擊金牌的「台灣拳后」林郁婷。這位來自新北市鶯歌的小女孩，擁有拳擊的天賦異稟卻也遇到重重難關，林郁婷為大家做了最好的示範！儘管奧運期間再度因為性別爭議受到牽連，網路聲量超過72萬筆；隨著賽事落幕，林郁婷返國前正式表態，「針對國際拳總及網路上的不友善言論，我已經用奧運金牌證明，已經不需要再透過法律訴訟對這些人證明什麼。」

林郁婷第一種子出戰 性別爭議「莫須有」網路聲量暴衝

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「林郁婷」巴黎奧運期間（2024/07/26～2024/08/11）聲量趨勢變化，總共累積724219筆網路聲量。

林郁婷參加女子拳擊57公斤級賽事，以該量級第一種子身分出賽，再加上2023年亞運金牌光環，被視為擁有奪金實力；但奧運比賽初期對她的討論度並不高，7月26日到7月29日這四天單日聲量都只落在100到300筆之間。8月2日才會出賽的林郁婷，7月30日單日聲量突增至2222筆，相關內容卻並非她的賽前備戰動態，是英國前拳王麥奎根（Barry McGuigan）重提林郁婷性別爭議一事被外媒報導，讓她瞬間成為社群討論話題。

JK羅琳、國際拳總找麻煩 國際奧會、漫威影星聲援林郁婷

擁有千萬甚至破億粉絲的《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）、美國前總統川普（Donald Trump），以及性別爭議源頭國際拳擊總會（IBA），在林郁婷比賽期間持續炒作話題，單日網路聲量破萬筆。

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國際奧會（IOC）在林郁婷首戰前夕，再次發聲保證她的參賽資格沒有問題，林郁婷這段期間也獲得各界支持聲音，台灣不分黨派的政治人物聲援，擔任漫威電影《尚氣與十環傳奇》男主角的劉思慕、金馬影帝黃秋生、金鐘視帝陳亞蘭等各界在乎性別議題的公眾人物陸續出聲力挺，成為林郁婷網路上強大的支持聲量。

林郁婷刪除社群免遭網暴 用善良回應擂台對手的惡意

為備戰奧運賽事，林郁婷2日賽前受訪時透露，早已把所有社群軟體刪除，雖然看不到網路世界對她的批評謾罵，林郁婷卻擋不住現實擂台的一波波惡意。16強賽以5比0擊敗烏茲別克對手後，對方在結果公布後，未按慣例和她禮貌性握手，場外還湧入50多位外媒記者想針對性別爭議話題進行採訪，讓林郁婷的教練曾自強做出謝絕媒體訪問，直接帶她回到休息室的決定。

到了4日的8強賽，對戰保加利亞對手史塔涅娃（Svetlana Staneva），對方國家奧會賽前出招禁止林郁婷出賽失敗，比賽結果她再度以5比0贏下比賽，未料史塔涅娃在擂台上雙手比出「X」，有意凸顯自己是染色體XX的女性，林郁婷則是染色體XY，性別有疑慮的參賽者。面對其他隊伍不友善，林郁婷賽後受訪落淚感謝全台灣人民支持，她明白大家「在我背後支持我、挺我」。

林郁婷於法國時間4日在巴黎奧運女子57公斤級8強賽擊敗保加利亞選手史塔涅娃（Svetlana Kamenova Staneva）（中），對方比出「X」手勢，影射林郁婷性別爭議。中央社

到了8日的4強戰，對戰土耳其女將尤迪茲（Esra Yıldız），林郁婷又一次用5比0取得完勝，台灣人沉浸在她闖進金牌戰，寫下台灣拳擊史新頁的喜悅沒多久，就被對方同樣在擂台上手比「X」嘲諷的動作惹怒。場上接二連三的惡意舉動，激起台灣人民怒火，關於「林郁婷」的單日聲量衝至120215筆。對於國際間不友善的輿論，總統賴清德指示體育署必須採取法律行動捍衛「台灣女兒」，包括土耳其籍藝人吳鳳、醫師網紅蒼藍鴿、英文網紅阿滴等人，也各自用自身專業捍衛林郁婷。

中華拳擊隊女將林郁婷（紅衣者）在巴黎奧運拳擊女子57公斤級出賽，在4強賽對決土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman），經過3回合大戰以5：0獲勝挺進金牌戰。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

金牌戰前，林郁婷的波蘭對手塞雷梅塔（Julia Szeremeta）同樣在社群平台發布帶有惡意的嘲諷哏圖，最終林郁婷依舊以5比0勝出，用4戰完勝之姿，強勢奪下這面拳擊金牌。賽後林郁婷向所有對她傳遞惡意的選手展現友好，和教練曾自強的有趣互動，以及站上頒獎台感動淚崩的舉動，增添這面意義非凡金牌的故事性，討論話題不斷讓單日聲量累積262664筆，創下網路聲量最高的一天。

林郁婷（左二）勇奪金牌，賽後與銀牌得主塞琳梅塔（左）、銅牌得主卡拉曼（左三）及皮特西歐開心合影。（中央社）

用奧運金牌證明自己 林郁婷：我想好好休息

中華奧會提供

【林郁婷聲明全文】

很高興能夠拿到巴黎奧運的金牌，我非常感謝大家的支持，這面金牌是屬於大家的。

我要感謝大家對我的關心與支持，尤其在奧運期間，體育署、中華奧會、國訓中心已經做了很多替我維護權益的事情來幫助我，還有總統、院長、部長及國人對我的支持。特別感謝體育署與中華奧會這段期間一直尊重我的意願處理對外的回應。

再來，針對國際拳總及網路上的不友善言論，我已經用奧運金牌證明，已經不需要再透過法律訴訟對這些人證明什麼。因為國際奧會已經是以最嚴𧫴的標準來審理選手的參賽資格，國際奧會也已經多次公開聲明及證明我的參賽資格完全沒有問題，所以我不需要再去向外界證明任何事情。

接下來，我想好好休息，享受一下勝利的果實。也請大家繼續支持台灣的拳擊運動，謝謝大家。

林郁婷奧運關鍵字充斥惡意 教練「曾自強」成醒目暖流

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

觀察「林郁婷」巴黎奧運期間（2024/07/26～2024/08/11）網路熱門關鍵字，與性別爭議有關的「世錦賽、無端、捲入、性別、風波」，對「台灣拳后」帶有惡意的對象包括「Rowling、哈利波特、IBA、女將、Esra、卡拉曼、Szeremeta」，為林郁婷國際聲援的組織僅有國際奧會「IOC」入列，在許多不友善關鍵字當中，和林郁婷情同父女的「曾自強」教練變成相當醒目的暖流。

本屆奧運曾自強教練帶著林郁婷創造歷史，兩人昨日賽後不少互動引起關注，像是林郁婷抓起教練的手一起繞場感謝，教練帶著她給擂台來一記直拳，還有林郁婷揹著教練離場的獨特慶祝儀式，都變成網友討論話題。林郁婷和曾自強教練結緣在鶯歌國中，兩人師徒情誼長達10年以上，對她來說曾自強是「宛如父親」的存在，林郁婷曾透露曾教練教會她很多人生道理，更自嘲受他影響太深，自己的說話方式和走路姿勢都變得很像。

曾自強扛住「不讓天塌下來」 奪金幫手還有女將黃筱雯

教練曾自強（中）稱應該要好好感謝JK羅琳，讓全世界看見林郁婷。圖／聯合報系資料照片

去年曾自強獲得體育運動菁英獎最佳教練獎肯定，林郁婷一同出席頒獎典禮時提及教練，「在自己最低潮、最徬徨、最無助的時候，他願意挺身而出，告訴我天塌下來有他擋著，你只要專心訓練就好」。奧運期間，林郁婷16強賽後面對大批外國媒體圍堵，她在曾自強教練陪伴下快步走入休息區，免於干擾，比賽期間曾自強也多次代子弟兵發聲，確實做到她答應林郁婷的承諾。

11日賽後，曾自強教練受訪時透露，比賽結束後才讓郁婷了解事情大致始末，他也幽默表示「感謝JK羅琳這位魔法作者創造聲量，才讓世界看見林郁婷」。言談中曾自強提及真正在林郁婷奪金之路帶來幫助的對象，其實是早在上月30日16強賽就因爭議判決遭淘汰的另一位拳擊女將黃筱雯，這段期間她持續擔任林郁婷陪練員，為奪金之路帶來不少幫助。曾教練指出，「上屆東奧郁婷提早淘汰留下來幫助黃筱雯，讓她成功摘下台灣拳擊首面奧運獎牌，今年換筱雯協助摘下奧運史上首面金牌」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年07月26日至2024年08月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『林郁婷』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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