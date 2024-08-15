將選手送進五環殿堂的幕後功臣！巴黎奧運台灣10大教練一次看

每位成功的選手背後都有可靠的教練～

2024年巴黎奧運於台灣時間12日凌晨正式閉幕，短短17日運動賽事讓台灣舉國沸騰，除了60位各路好手代表台灣參賽，你還記得這些選手指導的40位教練有哪些人嗎？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，馬上為你盤點今年巴黎奧運受到外界矚目、功不可沒的10大台灣教練。

俗話說「台上十分鐘，台下十年功」，選手在四年準備期間沒日沒夜的練習，就是希望能夠在五環殿堂上取得好成績、刷新自己的紀錄，但比賽當日不僅需要選手的努力、實力以及運氣，更重要的是教練能夠在旁悉心指導，根據經驗快速分析對手優、弱勢，在賽場上取得先機，進而拿到晉級、奧運獎牌門票，現在就趕快來看看這些奧運選手背後的幕後功臣們吧！

No.10 劉宗泰

翻攝FB／黃筱雯 Huang Shiao Wen

蘭州國中專任教練劉宗泰是拳擊選手黃筱雯的教練，也被黃筱雯稱為「第二個爸爸」，黃筱雯於13歲展開拳擊之路，她透露劉宗泰不僅教導拳擊，也重視生活與學習態度，高中輸掉比賽時，多虧教練耐心開導，讓她以更堅強面貌重新站回擂台；劉宗泰則認為拳擊隊孩子資質品行都不差，拳擊可以讓他們在這裡找到歸屬感、共同爭取比賽佳績。黃筱雯在東京奧運奪牌後在臉書發文，「因為教練總是給我滿滿的信心，我才能撐過這一段段艱難的時候，這一次我們一起踏上了奧運的夢想舞台，出征這樣大型的比賽，有教練在真的多了很多的安心感」。

雖然黃曉雯在7月30日巴黎奧運拳擊女子54公斤級16強賽事抱憾無緣晉級，仍與劉宗泰留下來為林郁婷加油打氣，讓林郁婷教練曾自強親自感謝兩人，「上屆東京奧運是林郁婷首輪被淘汰，然後留下來當黃筱雯的陪練，這次我們角色相反，所以非常感謝他們，這面金牌是要一起分享的榮耀。」消息曝光後頓時成為體壇美談，「謝謝幕後的英雄們」、「個人的成功，是由背後很多人幫忙」、「昨天文姿云分享拳擊整團隊會等所有賽事結束才一起離開，就感受到拳擊團隊的凝聚力很高！一個人的夢想很大，背後一定有一群一起努力追逐的人，整個團隊都值得被喝采」。

No.9 劉聰達

中華奧會提供

劉聰達為跆拳道國手羅嘉翎教練，雖然訓練時經常扮演嚴師角色，不過卻帶給選手足夠信心、安定力量，其個人臉書也可見他為了羅嘉翎亞運、奧運資格，陪同飛往世界各地參加世界錦標賽、大獎賽、公開賽，爭取排名積分的身影。有次羅嘉翎大獎賽進入四強之際，突然向劉聰達反應肋骨不適、呼吸不舒服，原本想硬撐、繼續打銅牌戰，但劉聰達認為當下無法確認傷勢，顧及身體之下選擇退賽，備戰奧運期間也盡量避免她發生碰撞，讓肋骨、腳踝骨裂得以充分休息。羅嘉翎去（2023）年也特別拿獎金購買行李箱送給劉聰達，令他感動萬分，「她說要給我裝西裝的，因為進四強後，教練要穿著西裝，希望以後的比賽，我都能打開行李箱，謝謝團隊成員的努力，我們繼續加油。」

羅嘉翎在巴黎奧運跆拳道57公斤級比賽前減重、服用止痛藥、帶傷上陣，仍不敵黎巴嫩選手Laetitia Aoun止步16強。有鑒於劉聰達2010年發生楊淑君電子襪事件、2023年羅嘉翎過磅失格事件，導致他再度被推上風口浪尖。羅嘉翎為此親自在臉書粉專解釋不棄賽原因，也為教練緩頰，「劉教練真的是一位很好的教練，他其實並不像大家口中一樣那麼的不友善，他不管發生任何事，第一時間是會保護選手的，他總說出了什麼事有他在他會扛著，和他相處比跟我自己的爸爸時間還久，他就像我第二個爸爸一樣。」羅嘉翎透露，受傷期間教練非常壓抑，因為不確定性太多，為了不讓教練擔心、放棄機會，就算教練希望她休息，她還是繼續練習，「他對待我們每一個人真的都非常好，所以希望大家也可以理解教練。」

No.8 柯文明

中華奧會提供

「不只是訓練選手，而是要改變孩子」，新竹市立成德高中魯凱族老師、金牌拳擊教練柯文明，曾連續拿下全國運動會拳擊冠軍，代表台灣參加1994年廣島亞運，多次擔任國家代表隊教練，秉持著挖掘學生天賦帶來改變的可能，即便義務職不給薪，他仍不放棄積極挖掘拳擊好手，甚至創立風拳教育協會幫助弱勢孩童，透過拳擊找回自信。柯文明也是巴黎奧運「吳琴戰隊」拳擊選手吳詩儀、陳念琴教練，當年他就是看中陳念琴體育實力，說服她國中遠從馬祖來到新竹訓練，後來陳念琴被診斷有缺鐵性貧血，他也特別調整訓練方式、設計適合女生課表、關心選手心理需求，2023年底吳詩儀也跟著加入柯文明指導團隊。

柯文明在巴黎奧運期間，與吳琴戰隊暖心對話令人印象深刻，作家體育大叔也在臉書粉絲專頁分享，柯文明切身了解原住民孩子困境，透過偏鄉辦活動把他們拉出部落練拳，鼓勵他們把人生不如意發洩在沙包上、擺脫貧困。網友也備受動容，「有好的優秀的肯付出犧牲奉獻的教練，才有相對應的選手」、「這才是真正的老師！多元的教育，不只注重學生的教育，還能因材施教找出孩子的亮點，讓他們的夢想成真！」、「柯文明是我教育學分班的同學，當年他在培英國中任教時，曾經跟我提過他想把台灣拳擊推向國際，想訓練學生，把學生帶到國外比賽...那時的我還只是聽聽他夢想罷了，我真沒想到多年後，他真的做到了！很感動」。

No.7 偉關晴光

中華奧會提供

在巴黎奧運賽場非常搶鏡的人，當然要提到給人萬分安全感的「安心教練」偉關晴光（韋晴光）！偉關晴光出生於中國，10歲接受中國廣西桌球隊專業培訓，22歲一舉獲得中國桌球男單、混雙、團體冠軍，雖然在23歲贏得中國桌球男雙冠軍、「高齡」加入國家隊，但老天爺不辜負他的努力，1986年獲得亞洲桌球錦標賽男單冠軍、與桌球選手陳龍燦攜手拿下第39屆世界桌球錦標賽、漢城奧運桌球男雙冠軍。偉關晴光35歲正式入籍日本，接連代表日本參加國際桌球賽事，45歲退役後仍擔任日本桌球國家隊、青森山田高校桌球教練，甚至栽培出東京奧運桌球混雙金牌名將水谷隼、伊藤美誠，2022年開始擔任台灣桌球選手林昀儒教練，未來林昀儒前途也不可限量。

事實上，偉關晴光曾與桌球國手莊智淵，在第45屆世界桌球錦標賽男團淘汰賽同台，時隔24年兩人再度於巴黎奧運重逢也成為關注焦點。此外，偉關晴光對於林昀儒丟分失誤，仍能保持溫暖笑容，適時給予選手掌聲，受到台灣網友熱烈好評，「教練，我想打桌球」、「很信任選手的臉」、「等等這一臉就是台灣阿北日常才會出現的臉啊！！！太驚訝了」、「他是一位能讓選手安心的好教練」、「超喜歡看到這個教練、笑容讓人好喜歡」，偉關晴光對於自己以「安心教練」爆紅也表示，以往大家都是找林昀儒合照，這次有球迷接機找他簽名合照也感到出乎意料。

No.6 翁士航

中華奧會提供

陪伴「亞洲貓王」唐嘉鴻翻過阿基里斯腱斷裂陰霾、順利在巴黎奧運摘銅的教練翁士航，是唐嘉鴻體操生涯的恩師。翁士航從選手轉型為教練，目前於國立台灣師範大學運動競技學系擔任專任副教授，同時擁有運動科學博士學位，擅長鑽研運動分析及肌力訓練，所以也會特別為唐嘉鴻量身定做訓練方式。訓練之餘，翁士航也不吝嗇給予選手鼓勵，唐嘉鴻一年前因左腳阿基里斯腱斷裂休養半年，錯過大大小小的賽事，讓他一度以為自己的體操生涯就要在此劃上句點，翁士航當即給予鼓勵，「如果你未來是奧運金牌，回過頭來看這個阿基里斯腱的斷裂，是不是能夠帶給大家一個不錯的故事？」這番話也促使唐嘉鴻開刀後積極復健，最終如願以償站上五環殿堂。

今年巴黎奧運唐嘉鴻以「貓跳540度」順利晉級競技體操男子單槓決賽，未料決賽卻發生失誤掉槓情形，當下他花30秒整理情緒並且穩定上槓完成動作，結束後翁士航也馬上送上安慰擁抱，最終因該項目8位選手有6位失誤，唐嘉鴻以13.966分驚險獲得銅牌。翁士航對於愛徒不到最後一刻不放棄的精神感動表示，「如果當下失敗嘉鴻就放棄了，我想不會有今天這一塊銅牌，所以這一塊銅牌，我認為它的價值高過於金牌，因為嘉鴻他沒有放棄，站起來之後他再繼續」，網友對於師徒情誼也大讚，「太棒了，不得不給牌」、「名師出高徒，青出於藍而勝於藍！師徒合作無間，同登榮耀」。

No.5 劉文等

翻攝FB／楊勇緯 Yang Yung Wei

「柔道男神」楊勇緯的教練劉文等，從小因為喜歡而努力學習柔道，在各大賽事更是獲獎無數，就讀省立台中體專（現國立台灣體育運動大學）畢業並服完兵役後，再度以柔道成功保送警察大學，在警界服務期間曾拿到警消世界運動會金牌，最後劉文等仍選擇回到母校-台體大競技運動學系，邊擔任柔道教練邊攻讀博士學位，楊勇緯也因此成為麾下學生。劉文等43年來不斷精進自己的實力，在《2025雙北世界壯年運動會》臉書粉專影片中，楊勇緯也透露教練將重回賽場比賽，不少網友更是深受感動、為其加油打氣。

楊勇緯在劉文等的帶領下，順利拿下2021年東京奧運60公斤級銀牌，2023年亞洲運動會、大洋洲柔道公開賽金牌，劉文等也藏不住喜悅在臉書發文，網友紛紛留言祝賀，「真的是金牌教練」、「教練是幕後最大的英雄，辛苦了」、「真的是太令人感動的一刻了」。不過面對楊勇緯今年在巴黎奧運柔道男子60公斤級8強止步，劉文等也說明比賽狀況，楊勇緯自從東京奧運奪得銀牌後就背負外界極高期望，最後也透過媒體向外界喊話，坦言雖然楊勇緯希望繼續比賽為國爭光，但也請大家給予他一點時間、空間調適。

No.4 謝政瀛

翻攝FB／Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇

網球國手謝淑薇、曹家宜以及「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴，代表台灣爭奪巴黎奧運網球女子雙打獎牌，其實四人的教練均為謝淑薇哥哥謝政瀛。謝淑薇、謝政瀛的父親謝子龍曾在四維體育推廣教育基金會透露，「謝家班成員目前

由人在高雄的謝政瀛負責訓練，每次北上比賽時才由我照顧」，謝政瀛為四大滿貫級教練、WTA巡迴賽教練，從謝淑薇與曹家宜備戰奧運的照片，也能看見謝政瀛的身影。謝政瀛在網路上引發高度討論，主要是因為2016年里約奧運，謝淑薇搭擋莊佳容時發生教練問題，導致謝淑薇憤而宣布退出比賽，這次網球協會在選訓會議後也確認謝政瀛為巴黎奧運網球教練，引發網友熱烈留言，「這次安排好多了」、「其他人都是候補，根本沒資格選他們的教練」、「這次根本沒爭議的原因是只有謝直接入選，其他得排」、「淑女復仇，8年不晚，完美復仇2016年里約奧運爭議事件」。

No.3 陳宏麟

中華奧會提供

「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運為台灣進帳羽球男雙金牌的感動彷彿還歷歷在目，許多人也回想起場邊戴著眼鏡的「眼鏡哥」究竟是誰？事實上，眼鏡哥正是麟洋配的教練陳宏麟，陳宏麟自小學四年級便開始接觸羽球，2009年他與林祐瑯搭檔，獲得中華台北公開賽男子雙打冠軍，2014年開始與王齊麟有過多次搭擋比賽經驗，其中2018年世界羽球錦標賽更是拿下男子雙打季軍。陳宏麟受傷退役後，決定轉換形式「當教練」追求共同夢想，由於了解王齊麟球風與弱點，於是找來學弟李洋搭配互補，帶領「麟洋配」征戰大小賽事。陳宏麟也總是在比賽後告誡選手，「贏球只有今天，明天又是一個新的開始」，球場上沒有永遠的贏家。

中華文化總會日前也特別介紹，帶領「麟洋配」衛冕兩次奧運羽球男雙冠軍的金牌教練，直指陳宏麟是麟洋配重要推手、關鍵第三人。陳宏麟在麟洋配於東京奧運拿下羽球男雙金牌時，拿到體育運動菁英獎最佳教練獎，網友對於陳宏麟也紛紛豎起大拇指，「有眼光的教練」、「年輕有為的好教練，辛苦了」、「這次被圈粉了」、「教練功不可沒，超級帥的團隊」、「幕後團隊跟推手都是成就金牌的重要拼圖」、「有一個好的教練真的是人生中的貴人」。

No.2 曾自強

中華奧會提供

曾自強為今年奪得巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌好手、「台灣女兒」林郁婷的教練，他曾獲得全運會拳擊金牌，儘管因運動傷害不得不離開賽場，仍沒有放棄對拳擊的熱愛。2008年曾自強決定任教於鶯歌國中拳擊隊，將這股力量傳遞給下一代拳擊手，因此林郁婷從國中時期就跟著他學習拳法，領悟人生道理、學習人際關係，曾自強也為了林郁婷比賽權益東奔西走，最終林郁婷不負眾望展露頭角，自始至終只認定曾自強為個人教練。

林郁婷在巴黎奧運金牌戰被裁判舉起手、確認奪冠時，全場熱血沸騰之餘，她也特別揹起一直在身後默默支持他的教練，師徒情誼讓觀眾為之動容。面對林郁婷捲入性別生化檢測、參賽資格爭議，曾自強也隔空向英國作家J.K羅琳喊話，「謝謝妳的無的放矢，讓全世界看到了台灣的驕傲，妳也讓女子拳擊運動居然能夠在全世界創造這麼好的成績，中華隊的金牌封關戰，我看應該是刷新了最新的點閱率。我覺得她真的是一個魔法作家，她有辦法簡單的一句話或一本書，然後就引領了全世界的風潮，那我就是用這種心情跟郁婷分享，我們感謝她，她居然可以讓我們創造那麼大的聲量跟流量，我們只做我們自己想做的事情，所以我們也要變成一個魔法者，聽你想聽的、做你想做的，謝謝她。」影片曝光後也引來網友叫好，「有這樣充滿氣度又高EQ的教練陪伴鼓勵著郁婷，造就了充滿正能量的郁婷，很nice」、「非常適當的發言，謝謝教練陪著郁婷走過低潮，並迎向運動員期待最美好的果實」、「太高級的反諷同時稱讚了，感謝教練陪郁婷締造傳奇，拿下台灣女子拳擊第一金」。

No.1 莊智淵

中華奧會提供

在網路上備受高度關注與討論的巴黎奧運台灣教練，就是「桌球教父」莊智淵！莊智淵在今年巴黎奧運除了是桌球選手高承睿教練，同時也參與桌球男團賽事，與「小林同學」林昀儒、「柚子同學」高承睿搭檔參賽。不過你知道嗎？莊智淵從8歲起便受到家庭影響開始接觸桌球，前往中國、德國深造球技，21歲一舉拿下國際桌總巡迴賽總決賽男子單打冠軍，與中國選手王皓、德國選手蒂莫波爾（Timo Boll）齊名世界桌球壇「三大新星」，2002年底莊智淵個人世界排名已來到第3名，2013年世界桌球錦標賽與陳建安搭檔拿下男雙冠軍，也刷新台灣有史以來的紀錄，不過先前巴黎奧運「最後一舞」未能如願拿下奧運獎牌，也成為許多球迷心中的遺憾。

值得一提的是，巴黎奧運桌球賽場上，莊智淵與高承睿搭擋進行男團比賽，中途休息時莊智淵用手勢和高承睿討論戰術，被許多網友自填台詞放上Threads上分享，其中「皮蛋豆腐要不要拌開」更是笑翻不少脆友，「看到這樣很難想像前幾屆智淵都不說話就坐在那裡XD」、「爸爸終於比賽身邊有人可以說話了，不孤單的爸爸好令人感動」、「當下在整理截圖時發現，怎麼可以這麼有戲！！不過，莊爸的指導真的有效，相信小柚接下來會繼續努力打下去」，事後莊智淵回台也親自解答，自己吃皮蛋豆腐是不拌派、切一半加醬油，未來他也幽默承諾會做自己喜歡的事，「可能像這次是生產出柚子嘛，那接下來看能不能產出一些鳳梨、蘋果這些，希望有機會」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年05月12日至2024年08月11日，共3個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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