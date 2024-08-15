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國手齊聚 奧運英雄遊行明登場

聯合報／ 記者周佑政林麗玉劉懿萱張曼蘋／台北報導
總統府昨舉辦宣傳記者會，總統府祕書長潘孟安說明「台灣英雄 榮耀同行」派對與大遊行活動明天登場。（中央社）
總統府昨舉辦宣傳記者會，總統府祕書長潘孟安說明「台灣英雄 榮耀同行」派對與大遊行活動明天登場。（中央社）

巴黎奧運中華代表團獲二金五銅佳績，總統府明將舉行「台灣英雄 榮耀同行」英雄派對及台灣英雄大遊行，預計有六十七位選手與教練共襄盛舉，除了羽球金牌李洋在日本無法參加，包括羽球金牌王齊麟、拳擊金牌林郁婷、拳擊銅牌吳詩儀陳念琴、單槓銅牌唐嘉鴻、定向飛靶射擊銅牌李孟遠都將與會。

根據規畫，巴黎奧運中華代表團明天下午一時抵達總統府舉行互動派對，賴清德總統在大禮堂接見選手，下午三時英雄大遊行登場，將從總統府前的重慶南路一段出發，右轉襄陽路、左轉館前路、右轉忠孝西路。選手將站上國防部輕型、中型戰術輪車，車隊前方由憲兵快速反應連、台北樂府樂旗藝術團領隊前行。

台灣英雄大遊行與北市的「巴黎奧運英雄時尚派對」撞期，台北市長蔣萬安昨說，北市府很早就確定選手的時間和在十六日舉辦，後來中央也選定同一天，所以北市府會在下午四時半才開始活動。

文化總會秘書長李厚慶說，英雄派對開場由國防部三軍儀隊將以「劍門」、示範樂隊現場演奏表達感謝，總統府敞廳規畫有台灣家鄉味餐點的「慶祝吧」、繪製專屬插畫的「畫畫區」、讓選手創作獨特燙印環保袋的「手作區」，並邀請時尚攝影師孫邦維為選手拍攝個人時尚封面照。

蔣萬安說，下午四時半在香堤大道會有時尚派對的走秀星光大道，接著是After party，現場備有美食、調酒、ＤＪ的音樂，讓選手放鬆，並邀請選手的家人、教練一起參與。

中華代表團六十名選手，新北有十一人，包括林郁婷、羅嘉翎等。新北市府今下午三時半在一樓大廳舉辦「新北榮耀」奧運選手簽名會，民眾可自備小物讓選手簽名。目前確定詹家姊妹不會出席，其餘都有邀請。

總統府秘書長潘孟安表示，前天最後一批次國手返台，賴總統特別指示F-16伴飛，而台灣英雄、榮耀同行活動，不只邀請競賽選手，包括後勤單位，還有選手親友家人也將參與。據了解，這也是府方首度邀請奧運國手親友參與慶祝活動。

教育部次長張廖萬堅說，除李洋無法出席台灣英雄派對，由父親李峻淯代表與會，跆拳道國手羅嘉翎與哥哥、擊劍選手陳弈通因國外賽事或治療約診缺席，其餘多數選手都將與會。

2024巴黎奧運 吳詩儀 唐嘉鴻 巴黎奧運中華隊 李孟遠 李洋 林郁婷 王齊麟 陳弈通 陳念琴

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