奧運田徑／骨折仍堅持完賽 英國馬拉松選手吐心聲

英國選手哈維（Rose Harvey）日前在巴黎奧運進行女子馬拉松比賽，雖然最終未能奪牌，以2小時51分03秒成績位居第78名，不過她向《BBC》透露，自己被診斷出股骨頸疲勞性骨折，能夠完賽已是奇蹟。

根據《BBC》報導，她在奧運前曾接受過髖部治療，並被告知參加比賽會讓傷勢加劇，但是英國沒有其他選手能夠代替出賽，因此她決定嘗試看看。

不料賽道充滿上下坡，讓她的狀況比原先預想的更糟，賽後便被診斷出股骨頸疲勞性骨折。對於受傷還能夠完成比賽，甚至跑進3小時內，她說道：「真的是非常困難，我跑了大約2英里（約3.22公里）後就感覺髖部非常疼痛，特別是下坡，情況變得越來越糟。老實說我也不知道自己是怎麼完賽的，我現在甚至沒有辦法把重量放在腿上。」

而她也說出面對強烈疼痛仍堅持完成比賽的原因，「如果是其他比賽，我可能已經停下來了，因為我無法像平常那樣跑步，而且真的非常疼痛，但我必須要到達終點，我必須完成奧運馬拉松。」

31歲的哈維起初並不是運動員，而是律師，跑步是她平時的愛好。直到2020年被解僱後，她開始訓練，並在芝加哥馬拉松創下個人最佳成績，因此獲得巴黎奧運參賽資格。3周後她將成為人妻，不過目前要「步」入禮堂仍需使用拐杖，「我目前最大的挑戰是在婚禮前不再需要拐杖。」