感謝巴黎奧運國手帶來感動 高雄市府製漫畫影片敘說心路歷程

2024巴黎奧運已正式落幕，高雄市國手羽球一姊戴資穎、射擊「證件妹」吳佳穎、臺灣桌球教父莊智淵和小將高承睿都已返國。市長陳其邁為感謝選手，運動發展局特別製作漫畫式影片，敘說4位選手心路歷程，感謝他們付出，也期待未來高市選手能以奧運為目標，站上世界運動頂端殿堂。

戴資穎是台灣首位羽球女子單打世界排名第一的選手，2016年於香港公開賽奪冠後登上女子單打世界排名第一名，2018年亞運奪下臺灣亞運史上第一面羽球金牌。身經百戰的她4度叩關奧運，參加過2012倫敦奧運、2016里約奧運，2020東京奧運獲得女子單打首面銀牌，2024巴黎奧運為最後一舞，帶傷堅持出賽，感動全台民眾。

射擊甜心吳佳穎第3度參加奧運，上屆東京奧運在25公尺手槍以第5名成績刷新個人和隊史紀錄；本屆奧運再度挑戰25公尺手槍，雖然在快射回穩射下292分，可惜仍無法逆轉，最終以572分止步資格賽，她勇於挑戰、堅持到最後一刻。

「臺灣桌球教父」莊智淵自2004年首度參加雅典奧運，今年是第6度參加奧運，可說是臺灣桌球精神指標，莊智淵印象最深刻的是2012倫敦奧運，也是他最接近奧運單打獎牌的一次，今年2024巴黎奧運參加團體賽，賽程結束後，正式畫下以選手參加奧運的句點。

19歲桌球國手「柚子同學」高承睿今年2月「2024世界桌球團體錦標賽」為臺灣拍下巴黎奧運桌球團體賽資格門票，一戰成名。2024巴黎奧運是人生第一次參加奧運，在男子單打賽事展現初生之犢不畏虎的氣勢，在師父莊智淵坐鎮下挺進16強，驚豔全世界。

市長陳其邁代表高雄市民，感謝選手為臺灣的努力，特別製作漫畫式影片，一頁頁敘說每位選手征戰賽場的心路歷程，於選手回國時準備臺灣味早餐，讓高雄選手一回國就可以享用家鄉味，也在選手出發前贈送高雄應援包，讓選手出國征戰無後顧之憂。

運動發展局表示，近幾年持續精進各項選手培育計畫，期盼未來有更多的高雄選手，站上亞洲運動會、奧林匹克運動會等世界級競技殿堂，為臺灣創造歷史。