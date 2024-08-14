聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運射擊／李孟遠「娘家」 四方林靶場解套

聯合報／ 記者陳敬丰戴永華／宜蘭報導
宜蘭四方林靶場因為土地爭議，險些停用，經過各方努力爭取，問題終於獲得解決，將由國產署直接委託給宜蘭縣射擊推廣協會管理，繼續使用培訓射擊好手。圖／縣府提供
宜蘭四方林靶場因為土地爭議，險些停用，經過各方努力爭取，問題終於獲得解決，將由國產署直接委託給宜蘭縣射擊推廣協會管理，繼續使用培訓射擊好手。圖／縣府提供

奪下巴黎奧運定向飛靶射擊銅牌國手李孟遠昨回「訓練娘家」、宜蘭四方林靶場，靶場一度傳出非法占用，土地將被國產署收回。在各方奔走下，國產署同意宜蘭射擊推廣協會先拆掉爭議建築，再重新申請，只要用於射擊訓練將依法核准，李孟遠昨說，幸好靶場可以繼續使用，很感謝政府與大家的幫忙。

四方林靶場位於宜蘭大同鄉寒溪村，占地約三公頃，使用逾卅年，培育無數射擊人才。李孟遠在四方林訓練五、六年後，入選國家隊，他昨回到四方林，端起愛槍在定向靶場試射數發，目標二○二八年洛杉磯奧運。

「這裡就像家一樣。」李孟遠說，打起來很溫馨、很有安全感；他是這裡的「破壞王」，常把東西弄壞，不過訓練時真的很自然放鬆，每天練習完教練帶他們去吃飯，「很舒服。」

但宜蘭射擊推廣協會近年屢遭檢舉「非法占用建物」，監察院也介入調查，靶場恐遭收回，李孟遠說，比完賽才知消息，驚覺怎麼會這樣？如果靶場被收回，北區除了國訓中心就沒有地方訓練了，非常可惜。

宜蘭射擊推廣協會理事長蔡世銘表示，經協調，初步結論是待協會拆除爭議建物，再向國產署申請委託管理，目前照常訓練。國產署宜蘭辦事處證實，只要用作射擊訓練、依法申請，原則上都會核准。

李孟遠下一站是台北大獎賽，他說，政府對體育的支持愈來愈好，但台灣整體射擊風氣還有提升空間，「像在義大利，很多人拿起槍就出門打靶，就像打羽球一樣。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 李孟遠

延伸閱讀

射擊／解套了！培育好手宜蘭四方林靶場可望續用 國產署同意委託管理

學甲警用靶場案 地方看法認為恰有助發展

台南六甲營區活化要文化館變「靶場」 市警局：持續溝通

訓練出奧運銅牌的四方林靶場將停用？國產署：可重新申請

相關新聞

影／曝擁抱瞬間爆淚 母親透露林郁婷說了這句話

我奧運女子拳擊金牌國手林郁婷今返國，母親廖秀宸返回林郁婷母校鶯歌工商接受喝采並表示，今在機場立刻衝上前擁抱「當下瞬間爆淚...

連3屆奧運奪牌！她不解「郭婞淳IG粉絲為何這麼少」 1原因萬人秒懂

台灣舉重女神郭婞淳在巴黎奧運拿下銅牌，連3屆奧運都站上頒獎台，成為台灣史上第一人。對此，一名網友指出，郭婞淳Instagram粉絲人數只有38萬，好奇「為什麼舉重女神的粉絲這麼少？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

奧運射擊／李孟遠「娘家」 四方林靶場解套

奪下巴黎奧運定向飛靶射擊銅牌國手李孟遠昨回「訓練娘家」、宜蘭四方林靶場，靶場一度傳出非法占用，土地將被國產署收回。在各方...

台灣之光歸國 政院籌設體育部

F-16戰機伴飛，桃園機場水門禮迎接，巴黎奧運落幕，中華代表團最後一批選手昨清晨返抵國門。

空軍F-16伴飛…林郁婷返國 粉絲接機

在巴黎奧運獲拳擊女子五十七公斤級金牌的林郁婷等代表團成員昨天返台，空軍派出F-16伴飛並投放熱焰彈（下圖），熱情歡迎國手...

獅隊古林睿煬化身迷弟低調接機 粉絲敲碗陳念琴教林安可跳舞

台灣拳擊女將陳念琴在奧運奪銅後，今天早上抵達台灣。統一獅本土王牌投手古林睿煬也化身小迷弟，低調現身機場迎接，兩人見面後勾手合影，畫面相當俏皮。 根據《ETtoday》報導，陳念琴透露和古林共屬同

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。