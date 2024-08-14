奧運射擊／李孟遠「娘家」 四方林靶場解套

奪下巴黎奧運定向飛靶射擊銅牌國手李孟遠昨回「訓練娘家」、宜蘭四方林靶場，靶場一度傳出非法占用，土地將被國產署收回。在各方奔走下，國產署同意宜蘭射擊推廣協會先拆掉爭議建築，再重新申請，只要用於射擊訓練將依法核准，李孟遠昨說，幸好靶場可以繼續使用，很感謝政府與大家的幫忙。

四方林靶場位於宜蘭大同鄉寒溪村，占地約三公頃，使用逾卅年，培育無數射擊人才。李孟遠在四方林訓練五、六年後，入選國家隊，他昨回到四方林，端起愛槍在定向靶場試射數發，目標二○二八年洛杉磯奧運。

「這裡就像家一樣。」李孟遠說，打起來很溫馨、很有安全感；他是這裡的「破壞王」，常把東西弄壞，不過訓練時真的很自然放鬆，每天練習完教練帶他們去吃飯，「很舒服。」

但宜蘭射擊推廣協會近年屢遭檢舉「非法占用建物」，監察院也介入調查，靶場恐遭收回，李孟遠說，比完賽才知消息，驚覺怎麼會這樣？如果靶場被收回，北區除了國訓中心就沒有地方訓練了，非常可惜。

宜蘭射擊推廣協會理事長蔡世銘表示，經協調，初步結論是待協會拆除爭議建物，再向國產署申請委託管理，目前照常訓練。國產署宜蘭辦事處證實，只要用作射擊訓練、依法申請，原則上都會核准。

李孟遠下一站是台北大獎賽，他說，政府對體育的支持愈來愈好，但台灣整體射擊風氣還有提升空間，「像在義大利，很多人拿起槍就出門打靶，就像打羽球一樣。」