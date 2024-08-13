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奧運時尚派對強碰文總遊行 蔣萬安邀選手接著來

中央社／ 台北13日電

文總16日下午將舉辦奧運選手大遊行，但北市府的奧運英雄時尚派對同天登場，欲出席選手恐須趕場。台北市長蔣萬安說，市府很早就決定日期，邀請選手們在中央遊行後接著來參與。

蔣萬安7日在臉書宣布，16日將於信義區香堤大道廣場舉辦「巴黎奧運英雄時尚派對」，找來台北市新銳設計師替選手發想及設計服裝，邀請所有代表台灣奮戰拚搏的台北市選手，以巨星規格走紅毯。

蔣萬安昨天再度透過臉書宣傳此活動，並表示時尚派對開始時間為16日下午4時30分，然而文化總會舉辦的「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」派對落在同一天，且會後還有台灣英雄大遊行，預計下午3時從總統府前廣場出發至忠孝西路天橋。

對於2場活動撞期被外界解讀有較勁意味，蔣萬安日前受訪表示，市府很早就拍板決定日期，並聯繫選手敲定時間，後來中央也選定16日舉辦活動，「我想沒有什麼較勁的問題，我們都是非常歡迎優秀的選手回國」。

蔣萬安說，市府仍會依照既定規劃，好好為選手們慶祝、讓民眾同享選手在奧運賽場上的成果，邀請所有中華隊選手都能在中央舉辦的遊行後，接著來參與市府的時尚派對及After party。

市府知情人士指出，確認中央慶功活動時間及地點後，已在規劃提供選手接駁服務，走紅毯時間也將配合調整，讓確認出席的羽球男雙金牌得主王齊麟、體操男子單槓項目銅牌唐嘉鴻、拳擊女子60公斤級銅牌吳詩儀、男子定向飛靶銅牌李孟遠等選手能盡情享受家鄉的溫暖與喝采。

至於After party，知情人士表示，由於目的是讓選手與家人、團隊好好放鬆、同樂，此行程將不對外開放，預計包下星級飯店內的酒吧，安排DJ現場表演，Chill一下。

據了解，包含場地、活動、服裝等在內，時尚派對及After party所需經費逾新台幣200萬元，不會以第二預備金支應，而是動用體育局、文化局等局處的相關業務預算。

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

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