獅隊古林睿煬化身迷弟低調接機 粉絲敲碗陳念琴教林安可跳舞

台灣拳擊女將陳念琴在奧運奪銅後，今天早上抵達台灣。統一獅本土王牌投手古林睿煬也化身小迷弟，低調現身機場迎接，兩人見面後勾手合影，畫面相當俏皮。

根據《ETtoday》報導，陳念琴透露和古林共屬同家經紀公司，時常一起出席活動，「在高雄的時候也有去球場看球，他（古林睿煬）是很優秀的選手。」古林也表示看完陳念琴比賽後「被圈粉」，奧運的賽事都沒錯過，半夜會設鬧鐘起床應援。這次接機他低調出現，因為害怕被模糊焦點，在樓上待到人潮散去才拍照。

日前陳念琴分享在球場的合照，為掛帥先發的古林跨時差打氣。古林睿煬也轉發回應，並期待有機會主場相見。而除了古林，陳念琴也點名林安可。她表示，兩人是同個運動品牌的簽約選手，先前亞運後曾有交流，「看比賽時有遇到，他還特別拉我下去拍照，我覺得滿開心的。」這次賽前，林安可同樣有錄影為她打氣，讓她感到「滿滿能量。」

另外還發生過有趣的故事，陳念琴在奧運冠軍公園曾小秀舞步，影片釣出台灣霹靂舞好手孫振留言，邀請她下次參賽。甚至有球迷「敲碗」要她教林安可幾招，她則笑稱，「場面應該會很尷尬。」

事實上，陳念琴跟中職很有緣份，過去曾作為不同球隊嘉賓開球3次，其中1次是出發奧運前，受到富邦悍將邀請。這次帶著奧運獎牌光榮歸來，預計將再受邀至中職開球。