快訊

監察院出手了！派員查柯文哲政治獻金申報爭議 最重恐挨罰120萬

旅遊注意！日警視廳提醒「到達景點先拍照」 一票人認同：緊急時難回想

3生肖女性天生旺子女！屬馬傳承奮鬥精神 一類人福氣連帶旺夫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連3屆奧運奪牌！她不解「郭婞淳IG粉絲為何這麼少」 1原因萬人秒懂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，郭婞淳IG粉絲人數只有38萬，好奇「為什麼舉重女神的粉絲這麼少？」。資料照，記者季相儒／攝影
一名網友指出，郭婞淳IG粉絲人數只有38萬，好奇「為什麼舉重女神的粉絲這麼少？」。資料照，記者季相儒／攝影

台灣舉重女神郭婞淳在巴黎奧運拿下銅牌，連3屆奧運都站上頒獎台，成為台灣史上第一人。對此，一名網友指出，郭婞淳Instagram粉絲人數只有38萬，好奇「為什麼舉重女神的粉絲這麼少？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，舉重女神郭婞淳的IG粉絲人數只有38.2萬，不理解為什麼連續3屆在奧運奪牌的郭婞淳，明明是台灣之光，也這麼有名，怎麼IG粉絲追蹤人數會這麼少人？

貼文一出後，多數網友都直言「至少都是真的有要關注她的人」、「就算沒有追蹤，但基本上沒人不知道她，這就夠了」、「可能相對於籃球、棒球等運動，舉重比較沒什麼人看」、「因為她不靠這個賺錢，她是專業的運動員」、不是，是台灣之光跟追蹤有什麼關係？」、「運動員本來就不是靠IG，不會像明星藝人一樣特別去注意社交媒體」。

另外，也有網友認為影響力和粉絲人數無關，指出「張惠妹IG粉絲21.9萬、紀卜心IG粉絲97.7萬，你覺得影響力、粉絲群體是用IG來測量的嗎？」、「小林同學林昀儒的IG粉絲32.3萬也不多」、「粉絲我覺得還好欸，奧運場上全世界看到才是最厲害，林郁婷本來也不多」。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 身體不適取消出席活動 林郁婷IG道謝「很高興見到你們」
▪ 即刻恢復林郁婷世錦賽銅牌名譽 卓揆：頒國光獎章獎金
▪ 奧運拳擊／隻字未提性別爭議 波蘭女將賽後大讚林郁婷：控制整場比賽
▪ F-16伴飛、水門禮迎奧運中華隊 林郁婷很感動 吳詩儀說超帥的
▪ 她模仿麟洋配「聖筊」跪躺姿勢下場慘 釣出王齊麟親授7字箴言
▪ 中華隊2金5銅排名35 看台灣英雄本屆表現

2024巴黎奧運 Instagram 巴黎奧運中華隊 舉重 郭婞淳

延伸閱讀

奧運拳擊／林郁婷摘金 台大醫曬女兒「暖心漫畫」：勇氣遠比金牌珍貴

奧運舉重／郭婞淳連3屆奪牌！場邊「綠乖乖」全程坐鎮 網驚喜：最強秘密武器

奧運舉重／郭婞淳挺舉第3把+7公斤拚金牌 網讚有氣魄：超越獎牌意義

他籲別再評價女運動員外貌 網認同大贊「郭婞淳、戴資穎閃閃發光」

相關新聞

「很高興見到你們」 林郁婷IG再道謝並透露健康狀況

台灣拳后林郁婷今天上午回國，因為身體不適，一離開機場就去看醫生。她稍早在IG發布限時動態，再度向支持者表達謝意。她表示，...

影／曝擁抱瞬間爆淚 林郁婷母感謝教練如父面面俱到

我奧運女子拳擊金牌國手林郁婷今返國，母親廖秀宸返回林郁婷母校鶯歌工商接受喝采並表示，今在機場立刻衝上前擁抱「當下瞬間爆淚...

連3屆奧運奪牌！她不解「郭婞淳IG粉絲為何這麼少」 1原因萬人秒懂

台灣舉重女神郭婞淳在巴黎奧運拿下銅牌，連3屆奧運都站上頒獎台，成為台灣史上第一人。對此，一名網友指出，郭婞淳Instagram粉絲人數只有38萬，好奇「為什麼舉重女神的粉絲這麼少？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好友看林郁婷一路走來辛苦感動掉淚 曝她兒時與田徑隊擦肩

我奧運女子拳擊國手林郁婷奪金，舉國歡騰，兒時好友及學弟妹們也很有感觸。兒時好友陳雅韻透露，過去兩人國小一起練田徑，還因為...

歡迎奧運中華英雄 新北周四辦榮耀簽名會

巴黎奧運台灣時間昨天凌晨剛閉幕，新北市府今天宣布，為廣大的運動粉絲們謀福利，將本周四下午3點半在新北市政府一樓大廳辦理「...

影／「破壞王」重返四方林靶場 奧運銅牌李孟遠：像回家一樣

奧運射擊定向飛靶銅牌得主李孟遠今天回宜蘭四方林靶場，在入選國家隊以前，他一直在此訓練5、6年之久，目前每年也都固定會回來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。