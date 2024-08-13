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連3屆奧運奪牌！她不解「郭婞淳IG粉絲為何這麼少」 1原因萬人秒懂
台灣舉重女神郭婞淳在巴黎奧運拿下銅牌，連3屆奧運都站上頒獎台，成為台灣史上第一人。對此，一名網友指出，郭婞淳Instagram粉絲人數只有38萬，好奇「為什麼舉重女神的粉絲這麼少？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，舉重女神郭婞淳的IG粉絲人數只有38.2萬，不理解為什麼連續3屆在奧運奪牌的郭婞淳，明明是台灣之光，也這麼有名，怎麼IG粉絲追蹤人數會這麼少人？
貼文一出後，多數網友都直言「至少都是真的有要關注她的人」、「就算沒有追蹤，但基本上沒人不知道她，這就夠了」、「可能相對於籃球、棒球等運動，舉重比較沒什麼人看」、「因為她不靠這個賺錢，她是專業的運動員」、不是，是台灣之光跟追蹤有什麼關係？」、「運動員本來就不是靠IG，不會像明星藝人一樣特別去注意社交媒體」。
另外，也有網友認為影響力和粉絲人數無關，指出「張惠妹IG粉絲21.9萬、紀卜心IG粉絲97.7萬，你覺得影響力、粉絲群體是用IG來測量的嗎？」、「小林同學林昀儒的IG粉絲32.3萬也不多」、「粉絲我覺得還好欸，奧運場上全世界看到才是最厲害，林郁婷本來也不多」。
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