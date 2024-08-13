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她模仿麟洋配「聖筊」跪躺姿勢下場慘 釣出王齊麟親授7字箴言

聯合新聞網／ 綜合報導
巴黎奧運羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟（右）／李洋（左），以跨屆12連勝，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。聯合報系資料照
巴黎奧運羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟（右）／李洋（左），以跨屆12連勝，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。聯合報系資料照

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」在巴黎奧運二連霸奪下金牌，感動無數球迷，兩人奪冠當下還重現東京奧運一正一反的「聖筊」慶祝動作。有網友想要模仿他們直接往後跪躺的姿勢，下場卻是閃到腰，只好發文討拍，想不到卻釣出王齊麟的回應，給出「7字箴言」。

一名女網友在Threads上發文，好奇是不是運動員在柔軟度方面「腰都很軟啊」？她透露最近在考古「麟洋配」比賽動作，發現兩人真的很常做出打贏比賽直接往後跪躺的姿勢，「我本來想說有什麼難的，結果我剛才一做，閃到腰謝謝」。

貼文一出，不少網友笑回「齊麟好像比較硬一點，我記得李洋好像有在做瑜伽」、「這個動作不是腰軟，而是大腿前側，另外職業選手的核心強度不是常人能比的」、「通常要練瑜伽+奧運金牌，才能瞬間使出」、「請不要隨便嘗試運動員做的動作，望周知」。

有網友分析，「你看到的是腰，他應該只想跪坐下來，太開心身體才仰天躺下，但這個動作前側柔軟度夠好，重心下放膝蓋向前變成蹲坐姿，腳踝夠給力就可以安全下去，再來是核心強，上胸推上身自然就會後仰」、「這真的要練習的，很高難度的動作，我練瑜伽12年，到第3年才做到，你不錯了閃腰而已，我是躺下去起不來，要同學拉起來，整個頭滿天星」、「這個動作閃到腰算輕了，膝蓋那邊肌群韌帶肌腱有的沒的，超級容易拉傷甚至斷裂，肌肉不夠強健、筋不夠軟、身體沒有熱開，都不要嘗試」。

眾多留言裡，連日來都在網路上「海巡」的王齊麟，也在底下以7個字回覆原PO「危險動作請小心」，讓原PO相當驚訝沒有tag麟洋也能被發現，「居然在這種奇怪的文章被海巡到，可以下次請70教我這種姿勢的技巧嗎」。

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