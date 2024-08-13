F-16伴飛、水門禮迎奧運中華隊 林郁婷很感動 吳詩儀說超帥的

巴黎奧運台灣拳擊、田徑與桌球代表隊選手教練今天返台，總統賴清德指示飛航期間由3架F-16V戰機伴飛，班機抵達時也有水門禮迎接，林郁婷表示，覺得非常震撼也很感動。

巴黎奧運拳擊代表隊今天帶回1金2銅的奧運獎牌，其中台灣女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運57公斤級為台灣拿下史上首面奧運拳擊金牌，也是本屆第2金；吳詩儀在60公斤級為台灣摘下1面銅牌；台灣「抗癌女拳王」陳念琴在66公斤級替台灣進帳1面銅牌。

總統賴清德援上屆東京奧運前例，飛航期間由空軍派遣3架F-16V戰機伴飛；空軍將以安全考量優先前提下，全力達成任務，並代表全體人民傳達對奧運代表團的感謝，以及對於體育活動的支持。

巴黎奧運我國代表團今天返國班機，空軍派出三架F16伴飛，並發射熱焰彈歡迎台灣英雄返國。 記者季相儒/攝影

林郁婷表示，搭飛機的時候看到F-16戰機伴飛，真的覺得非常震撼，也很感動，謝謝賴總統對於體育的重視。

吳詩儀說，超帥的，一共有看到3台，甚至還會做出翻滾的動作，還有發射火焰彈相當壯觀，甚至為了看戰機都不敢睡覺，很謝謝賴總統，覺得很感動也很值得。

陳念琴指出，感覺真的非常棒，上次F-16戰機伴飛時，自己不小心睡著了，這次可以全程參與真的很感動。

長榮航空BR88航班於上午飛抵桃園機場，該航班抵達桃園機場時，也以「水門禮」迎接所有中華隊的頂尖選手。記者葉信菉／攝影

另外，桃園國際機場公司也比照日前金牌選手回國，在航機抵達桃機時，於停機位C6進行「水門禮」迎接儀式，南側觀景台也會提前在早上6時開放，方便民眾拍攝。

長榮航空BR88航班於上午飛抵桃園機場，接最後一批中華隊選手回家，長榮航空地勤人員除高舉「我們TEAM 我們挺」歡迎布條，也特別為奪牌選手製作慶賀手舉牌。記者葉信菉／攝影

體育署與中華奧會及教育部、原住民族委員會人員特別前往登機門前，手持歡迎布條迎接辛苦參賽人員，長榮航空地勤人員也持手寫牌及「我們TEAM 我們挺」的布條，在選手入境時高喊「台灣之光歡迎回家，長榮航空以您為榮」；昇恆昌免稅商店也號召員工組成歡迎團，還特別帶上珍珠奶茶迎接奧運英雄返台。

根據體育署提供資料，今天有拳擊代表隊選手林郁婷、吳詩儀、陳念琴、黃筱雯、甘家葳、賴主恩，田徑代表隊選手彭名揚、楊俊瀚，桌球代表隊選手鄭怡靜，中華奧林匹克委員會主席林鴻道以及教練與工作人員共54人，清晨搭乘長榮航空BR88班機由法國巴黎返台。