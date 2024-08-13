巴黎帕運／「圓夢，須先養活自己」 黃楷倫：我賣咖啡專業 不賣同情

「剛受傷時幾乎動彈不得，就像巨嬰，一切得靠媽媽貼身照顧。」黃楷倫用略帶詼諧語氣，回憶受傷經過。他說，突然從壯漢變成癱瘓，內心衝擊難以形容，但懊惱也沒用，自己的人生還是要嚴肅面對。

黃楷倫對改變人生的那一摔記憶深刻，當下感覺一股電流從頭竄到腳、再從腳竄回頭上，被抬出柔道場時已有最壞打算，從父母口中得知下半身癱瘓時沒太大情緒波動，只想著未來柔道比賽怎麼辦？還有機會重返柔道場嗎？

胸以下癱 還有上半身練三鐵

「一輩子沒做壞事卻遇上這種事…」黃楷倫坦言躺在病床上曾埋怨老天爺，聽到醫護人員說復健可以好轉也覺得「安慰我吧」，但或許是練柔道養成「不斷訓練就能變強」信念，既然醫師宣告胸口以下不能動，就努力鍛鍊上半身。

黃楷倫說，醫院是個負能量很強的地方，到處都是唉聲嘆氣病患，社工看他不難過、沒哭泣，反而擔憂他精神狀況，關心「會不會太壓抑自己」？當時他連咳嗽都無法做到，「哭泣生痰搞不好會噎死自己」，與其悲傷哀嘆，不如好好復健；手指無力就盡量嘗試用力，有點知覺就鍛練臂力，使得上力就每天推輪椅在醫院走廊繞圈，一繞好幾小時，還在手臂上綁沙袋，終於在一年後復學。

「老師同意我繼續留在柔道隊，但不能上場比賽不是我要的。」黃楷倫轉到射擊隊改練空氣槍，雖老師盡心指導，也拿到全國第二名佳績，但坐在輪椅上「矮人一截」，與傳統立姿射擊鍛鍊法不盡相同，全靠自己摸索鍛鍊，尤其手部握力不足，決定在復健醫師建議下改練三鐵。

「復健醫師其實很熱心推廣國際標準舞，一開始是勸我改攻國標。」黃楷倫談到這段經歷，開朗地笑出聲來。他說，這種轉變也太衝擊了吧，推輪椅不困難不代表可靈活運轉，坐輪椅與正常人搭配跳舞實在難以想像，最後選擇比較有把握的肢障輪椅組三鐵。

無法排汗 晚上苦練只為金牌

黃楷倫雖能丟標槍、擲鐵餅、推鉛球，但雙手中指、無名指及小指仍無知覺，「如果聞到ＢＢＱ味道，就知道手被燒到了。」他癱瘓後也無法排汗，必須在太陽下山後才開始訓練。他很感謝母校明德中學為他設置身障投擲台、讓他自由出入校園訓練，也感謝家人及教練協助他持續進步，朝著用帕運金牌填補奧運金牌的夢想邁進。

「圓夢之路艱辛，須先養活自己。」黃楷倫這幾年認真學習咖啡豆烘焙並考取證照，靠網路賣咖啡豆積攢了積蓄，最近在明德中學旁開設「咖啡人生」賣咖啡豆，方便每晚六點歇業後到學校加強鍛鍊，希望圓夢時間盡快到來。

坐在輪椅上的咖啡豆造型卡通人物堆滿自信笑臉，右手推輪椅、左臂高舉，這是黃楷倫替咖啡店設計的商標，更是他從柔道國手、輪椅運動員轉型為咖啡烘焙師的人生紀錄。「我不販賣同情，我賣咖啡專業。」從黃楷倫專心挑生豆、烘培豆的神情，不難看出他投身運動的執著。「因為柔道，我不後悔。」是他送別採訪記者時的內心話。