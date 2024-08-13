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巴黎奧運／我奧運代表團今晨返國 3架F16伴飛

聯合報／ 記者陳熙文鄭媁／台北報導
巴黎奧運閉幕，中華代表團由林郁婷（中）、楊俊瀚掌旗。特派記者季相儒／攝影
巴黎奧運閉幕，中華代表團由林郁婷（中）、楊俊瀚掌旗。特派記者季相儒／攝影

我奧運代表團今天清晨返國，空軍派遣三架Ｆ-16Ｖ伴飛，賴清德總統也將於本周五接見代表團，並舉行台灣英雄大遊行。國民黨主席朱立倫昨天表示，朝野如有共識，希望在下一個會期，立法院就可以通過相關法案，盡快在明年成立體育部。

總統府表示，巴黎奧運代表團將在八月十六日下午一時至三時，結束總統府內活動後，登上台灣英雄大遊行車隊，預計下午三時由總統府出發，途經重慶南路一段、襄陽路、館前路（英雄谷）、至忠孝西路及中山南路口結束。總統府邀請國人共襄盛舉，給巴黎奧運代表團的台灣英雄支持與鼓勵。

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