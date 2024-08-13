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巴黎奧運／新血接棒 中華隊下屆奪牌希望

聯合報／ 特派記者藍宗標／巴黎報導
高承睿（左）與師父莊智淵（右）一同征戰奧運。奧運採訪團／攝影
高承睿（左）與師父莊智淵（右）一同征戰奧運。奧運採訪團／攝影

巴黎奧運昨天閉幕，中華隊多位好手在本屆奧運上演奧運生涯最後一舞，也有不少年輕好手被寄予厚望，包括今年與師父莊智淵一同征戰奧運的高承睿王齊麟與新搭檔邱相榤的「巨塔組合」、謝淑薇寄託奪牌願望的曹家宜等年輕好手，未來四年的成長攸關洛杉磯奧運表現。

我國代表團在巴黎奧運拿下史上次佳的二金五銅，但也迎接不少名將告別奧運舞台。羽球一姊戴資穎、桌球教父莊智淵、網球七座大滿貫得主謝淑薇、奧運羽球男雙金牌二連霸好手李洋都向奧運說再見，讓這屆賽事在奪牌喜悅中交織些許不捨。

謝淑薇盼曹家宜（右）能夠接棒完成在奧運奪牌的願望。記者季相儒／攝影
謝淑薇盼曹家宜（右）能夠接棒完成在奧運奪牌的願望。記者季相儒／攝影

但在巴黎奧運落幕的同時，不少選手已經開始展望洛杉磯奧運，期待四年後延續佳績或是力拚重返榮耀，近兩屆奧運靠著「麟洋配」與戴資穎拿下二金一銀的羽球隊，將會是洛杉磯奧運面臨最大換血的隊伍。

王齊麟在巴黎奧運後確定改與邱相榤搭檔，組成與「麟洋配」截然不同的巨塔組合，至於在男、女單打上，包括今年與奧運資格失之交臂的「左手重砲」林俊易和女單二姐許玟琪，能否在洛杉磯奧運上證明自己，也將左右羽球隊下屆成績。

今年拿下一金二銅拳擊與一銅舉重隊，在下屆奧運還不確定是否將這兩種運動列入的情況下，無疑將會對我國獎牌數造成重大衝擊，尤其拳擊「四金釵」在洛杉磯奧運都還處在當打之年，若無法出賽將成一大遺憾。

舉重隊已經連續五屆奪牌，如能順利出賽，也將面臨每屆強度愈來愈高的考驗，不過在各國新秀崛起的情況下，我國小將陳冠伶去年以十八歲之齡在杭州亞運拿下第四名，未來同樣備受期待。

國人最重視的棒球在三年前東京奧運復活，中華隊未取得參賽權，巴黎奧運直接摒除這項運動，下屆可望復出，重點是中華隊面臨強度更高的競爭，必須先通過資格賽，才有機會繼二○○八年北京奧運後再度取得參賽權。

巴黎奧運首次將霹靂舞納入賽事，孫振成為我國出賽第一人，雖未拚進八強，但認為這項運動已經受尊重，希望洛杉磯奧運可考量霹靂舞；但從目前情況看來，霹靂舞想要重返奧運舞台的機會也不高。

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