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巴黎奧運／林郁婷最後一批返台！機長起飛前廣播讚：讓全世界看到台灣的驕傲

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巴黎奧運／林郁婷最後返國 機長廣播：讓全世界看到台灣的驕傲

聯合新聞網／ 綜合報導
2024巴黎奧運台灣拳擊金牌女將林郁婷（右2）預定明天上午7時10分返抵國門。中央社
2024巴黎奧運台灣拳擊金牌女將林郁婷（右2）預定明天上午7時10分返抵國門。中央社

巴黎奧運落幕中華代表團最後一批選手，於台北時間今天下午5時20分從法國戴高樂機場起飛，預計近14小時的航程，在明天上午7時10分抵達桃園機場，這班飛機主要搭載就是為台灣奪下拳擊金牌的林郁婷，而在飛機起飛前，機長就特別廣播表達這次林郁婷在奧運的表現，「謝謝郁婷小姐，讓全世界看到我們台灣的驕傲！」

依循東京奧運前例，這架班機由空軍派出3架F-16V戰機伴飛，抵達時屆時將以「水門禮」儀式迎接為國爭光的台灣健兒。觀景台也會提早06:00開放，以便民眾拍攝。

這班飛機，主要就是拳擊選手為主，包括金牌林郁婷、銅牌吳詩儀、陳念琴、黃筱雯 甘家葳 賴主恩等人，此外田徑選手彭名揚、楊俊瀚與桌球女將鄭怡靜，以及中華奧會主席林鴻道。

機長在起飛前廣播表示「在這架班機上，有代表台灣前往巴黎參賽的中華隊選手，包含田徑、拳擊、桌球項目，我們非常榮幸可以陪伴著他們一起回家。」並提及林郁婷，據《中時電子報》報導廣播內容為：「本班機還有另外一位閉幕式的掌旗官，她不但是台灣的拳后，也是全世界的拳后，她就是我們力挺的台灣女兒，林郁婷小姐！在此恭喜林郁婷用畢生所學，為台灣奪取史上第一面拳擊金牌，屢次在擂台上以實力證明自己，金牌就是最好的回擊！（她）永不放棄的拼戰精神，令人動容。長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海，謝謝郁婷小姐，讓全世界看到我們台灣的驕傲！」

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