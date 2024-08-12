舉重好手方莞靈歸國 南市：做好準備再創佳績

台南市「舉重精靈」方莞靈結束巴黎奧運賽事上午返國，台南市長黃偉哲指派體育局派員到場接機，轉達慰問之意並獻上祝福，也希望她好好休息、調養身體，做好準備再創佳績。

黃偉哲透過新聞稿表示，方莞靈是這屆奧運國手中唯一的台南市籍選手，能培育出奧運國手，全體市民都感到特別興奮，8日出賽時也特別在大內天文館舉辦直播。雖然最終受傷勢影響獲得第6名成績，但抓舉86公斤、挺舉107公斤，總和193公斤的成績，不僅超過上屆東京奧運表現，更突破她今年4月在泰國世錦賽總和192公斤的個人生涯最佳成績，顯示持續努力不斷進步。

台南市體育局長陳良乾表示，方莞靈已接獲通知入選

2026年名古屋亞運備戰名單，在回到台南稍事休息後，就會繼續回到左營國訓中心繼續訓練。體育局持續投入包括體能訓練、運動傷害防護等相關資源，讓她的訓練無後顧之憂，再創佳績。

南市府表示，因之前方莞靈在全國運獲得佳績，市府每月給予新台幣2萬元訓練津貼，同時提供體能訓練及運傷防護資源，幫助她找回身體最佳狀態，迎戰大小賽事，期待方莞靈再接再厲為國爭光。